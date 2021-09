Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Zandvoort'taki ilk antrenman seansı, Sebastian Vettel'in yolda kalması ve aracın pistten kaldırılması gereken 37 dakikalık süre nedeniyle genel anlamda kullanışsız geçmişti. Bu açıdan ikinci seans epey değerliydi.

İkinci seansta hava, sabaha kıyasla iki derece daha sıcaktı ve 21 dereceye çıktı. Pist sıcaklığı ise 36 dereceyi buldu.

Bir saatlik seans beş dakikalık gecikmenin ardından 16:05'te başladı. Başlangıçta favoriler orta lastikle piste çıktılar ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk beş dakikanın ardından 1:11.664 ile zirveye çıktı.

Ancak ilk beş dakika geride kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton güç kaybı yaşadı ve ikinci sektörde yolda kaldı. İngiliz pilot, araçta güç kaybı olduğunu söyledi ve Mercedes de hemen aracı durdurmasını istedi. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Lewis Hamilton, Mercedes, attends his car after a break down in FP2

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images