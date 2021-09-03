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Formula 1 / Hollanda GP Antrenman raporu

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Zandvoort'taki ilk antrenman seansı, Sebastian Vettel'in yolda kalması ve aracın pistten kaldırılması gereken 37 dakikalık süre nedeniyle genel anlamda kullanışsız geçmişti. Bu açıdan ikinci seans epey değerliydi.

İkinci seansta hava, sabaha kıyasla iki derece daha sıcaktı ve 21 dereceye çıktı. Pist sıcaklığı ise 36 dereceyi buldu.

Bir saatlik seans beş dakikalık gecikmenin ardından 16:05'te başladı. Başlangıçta favoriler orta lastikle piste çıktılar ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk beş dakikanın ardından 1:11.664 ile zirveye çıktı.

Ancak ilk beş dakika geride kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton güç kaybı yaşadı ve ikinci sektörde yolda kaldı. İngiliz pilot, araçta güç kaybı olduğunu söyledi ve Mercedes de hemen aracı durdurmasını istedi. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Lewis Hamilton, Mercedes, attends his car after a break down in FP2

Lewis Hamilton, Mercedes, attends his car after a break down in FP2

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pistin temizlenmesinin ardından son 46 dakikaya girilirken seans tekrar başladı. Sonrasında kırmızı logolu yumuşak lastiklere geçildi.

Bottas yumuşak lastikle ilk turunda 1:11.353 yaparak ilk sırayı eline geçirdi. Fakat saniyeler sonra Esteban Ocon'dan 1:11.074 geldi.

Son 31 dakikaya girerken Haas pilotu Nikita Mazepin aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine seans bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu.

Son bölümde Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:10.902 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Aynı şekilde Carlos Sainz da iyi bir tur çıkardı ve 1:11.056 ile ikinci sıraya yükseldi.

Son bölümde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik olmadı ve Ferrari, güçlü olmalarının beklendiği pistte ilk iki sırayı almış oldu.

Leclerc, 1:11'in altına inebilen tek isimdi ve 1:10.902 yaparak birinci oldu. Onu, tıpkı kendisi gibi iyi bir tempoya sahip olan takım arkadaşı Sainz takip etti. İspanyol pilot, takım arkadaşından 0.154 saniye geride kaldı.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine de seans boyunca çok iyi turlar ortaya koydu. Esteban Ocon 1:11.074'lük turuyla seansı Sainz'ın sadece 0.018 saniye gerisinde üçüncü bitirdi. Böylelikle ilk üçe herhangi bir Red Bull veya Mercedes pilotu giremedi.

Valtteri Bottas, Hamilton'ın yolda kalmasıyla beraber seans boyunca turlayan tek Mercedes pilotuydu ve en hızlı turunda Leclerc'in 0.230 saniye gerisinde kalınca dördüncü oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, trafik ve şartlar nedeniyle temiz bir tur atmakta zorlanınca seansı 0.362 saniye geride beşinci bitirdi.

Fernando Alonso, Ocon'un turundan 0.206 saniye yavaş kaldığı seansı altıncı sırada bitirdi ve böylelikle her iki Alpine pilotu da ilk altıya girmiş oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Alonso'nun 0.182 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaparken, ilk onu cuma günleri genelde geride kalan Lando Norris, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ve Aston Martin'den Sebastian Vettel takip etti. Vettel ilk seansta yolda kalsa da, ikinci seans öncesinde motorunun değiştirilmesiyle beraber aksiyona geri döndü.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton ilk dakikalarda attığı 1:11.911'lik turuyla 11. sırada yer alırken, şimdiye kadar tek turda araçtan maksimumu çıkarmakta zorlanan Sergio Perez 1:11.946 ile 12. oldu. Meksikalı sürücü böylelikle iki seansta da ilk onun dışında kaldı.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ilk seansın büyük çoğunluğunu kaçırsa da, ikinci seansta piste çıktı ve Gasly'nin 0.6 saniye gerisinde 13. oldu.

Lance Stroll, Daniel Ricciardo ve Kimi Raikkonen ilk 16'yı tamamlayan isimler oldular. Bu 16 isim sadece 1.3 saniye içerisinde dizildi.

Son dört sırada ise Williams ve Haas pilotları yer aldı. Bu gruba Mick Schumacher liderlik ederken, Nicholas Latifi 18., Nikita Mazepin 19. ve George Russell 20. oldu.

Hamilton (orta) ve Stroll (orta) hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'10.902    
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 28 1'11.056 0.154 0.154
3 France Esteban Ocon Alpine Renault 33 1'11.074 0.172 0.018
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 33 1'11.132 0.230 0.058
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 28 1'11.264 0.362 0.132
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 30 1'11.280 0.378 0.016
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 29 1'11.462 0.560 0.182
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'11.488 0.586 0.026
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 30 1'11.678 0.776 0.190
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'11.713 0.811 0.035
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3 1'11.911 1.009 0.198
12 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 27 1'11.946 1.044 0.035
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 31 1'12.096 1.194 0.150
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 29 1'12.136 1.234 0.040
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'12.157 1.255 0.021
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 31 1'12.206 1.304 0.049
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 31 1'12.607 1.705 0.401
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'12.610 1.708 0.003
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 12 1'12.835 1.933 0.225
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 30 1'12.855 1.953 0.020
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