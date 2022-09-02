Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc, Sainz'ın 0.004 saniye önünde en hızlısı!

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İkinci antrenman seansı, Formula 2'de yaşanan kazalar nedeniyle olması gerekenden 15 dakika daha geç başlarken, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da hava sıcaklığı oldukça ideal seviyelerdeydi.

Zorlu pistte yaşanan en büyük olay Yuki Tsunoda'nın spin atarak çakıl havuzuna gömülmesi ve bundan ötürü de kırmızı bayrak çıkarmasıydı.

Bunun dışında pist dışına taşan isimler olsa da, herhangi bir kaza veya olay yoktu.

İlk seansta yolda kalan şampiyona lideri Max Verstappen, ikinci seansın ilk 10 dakikalık bölümünün ardından 1:13.465'le liderdi.

Sonrasında liderlik 1:13.412 yapan Carlos Sainz'a geçerken, Charles Leclerc ve Verstappen sadece 0.053 saniye içerisinde dizildi.

Son 30 dakikalık bölümde dereceler 1:13'ün altına inmeye başladı ve Leclerc 1:12.345 ile liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde derecelerde değişiklik olmadı ve Leclerc, günü ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Yakın geçen seansta Leclerc'in en yakın takipçisi 0.004 saniye geride kalan Sainz olurken, Ferrari günü 1-2 şeklinde kapatmış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes ilk seanstaki güçlü performansını ikinci seansta da taşıdı ve Lewis Hamilton sadece 0.072 saniye geride üçüncü en iyi zamana imza attı. George Russell da 0.310 saniye geride beşinci oldu.

İki Mercedes pilotunun arasında McLaren'dan Lando Norris yer alırken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise araçtaki sorundan ötürü sadece 10 tur atabildi ve 10. oldu. Aston Martin pilotu Lance Stroll güçlü bir ikinci antrenman seansı geçirmesinin ardından 0.4 saniye geride altıncı olurken, Sebastian Vettel ilk ona giremedi ve 1.2 saniye geride 14. olabildi.

Alpine pilotları ise bir kez daha ilk on içerisinde yer aldı. Fernando Alonso bu yıl çoğu zaman olduğu gibi 0.5 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaparken, Esteban Ocon 0.9 saniye geride dokuzuncu oldu.

Belçika'da kusursuz bir hafta sonu geçiren Red Bull, bir hafta sonra Zandvoort'ta bu yılki en kötü cuma gününü geçirdi.

Max Verstappen, temiz turlar çıkarmakta zorlandığı ikinci seansta 0.697 saniye geride sekizinci olurken, araçla boğuşan Sergio Perez 1.1 saniye geride 12. olabildi.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda spine rağmen 11. olurken, Mick Schumacher 13., Zhou Guanyu 15. ve Pierre Gasly 16. oldu.

Son dört sırada Alexander Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 30 turla Sainz oldu.

Seans sonucu: