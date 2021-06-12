Hollanda GP, 105 bin taraftar ağırlama planıyla devam ediyor

Zandvoort'ta yapılan yarışın 2020 takvimine dönmesi bekleniyordu ancak küresel koronavirüs pandemi nedeniyle Grand Prix'nin iptali gerçekleşti.

Bunun yerine, uzun süredir beklenen geri dönüş 2021 yılının Eylül ayı için tekrar planlandı ve bu sayede taraftarların yarışa katılabilme şansı olacak.

Hatta, tüm tribünlerin dolu olması bekleniyor ve sportif direktör Jan Lammers, bu konu hakkında iyimser.

Lammers, şu ifadeleri kullandı: ''Durum çok hızlı şekilde iyi yönde gidiyor ancak bu garip değil çünkü artık herkes virüse karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor.''

''Bir de daha önceden korona atlatmış ve aşılanmış kişiler de var.''

''Eğer hepsini bir araya getirirseniz, zaten virüse karşı güvenli olan birçok seyircimiz olacak.''

''Şu anda, bu sayıların büyüklüğü hakkında tam bir fikrimiz yok ancak her şey iyi görünüyor ve bu iyi bir şey.''

Fakat Lammers, sadece yarışa en geç iki ay kala tam kapasite ile yapılacağına dair bildirim almaları durumunda 5 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışa ev sahipliği yapabileceklerini söyledi.

Hollanda hükümeti, 29 Temmuz tarihinden itibaren önemli etkinlikler için büyük kalabalıklara izin verileceğini duyurdu.

Hükümetten Mona Keijer konu hakkında şu açıklamayı yaptı: ''Fieldlab Events sayesinde, festivaller ve konserler gibi etkinliklerin tekrar mümkün olacak olması harika.''

''Şu anda bir yol haritası oluşturabilmek için, Fieldlab organizasyonunun elindeki bilgileri kullanıyoruz. Eğer aşı olduysanız, testiniz negatifse veya daha önce korona atlattıysanız, festivallere ya da konserlere katılabilirsiniz.''

Söylendiği gibi, taraftarların böyle etkinliklere katılabilmeleri için, test olduklarına veya aşı olduklarına dair bir belgeleye sahip olmaları gerekiyor.

Bu, sadece kişilerin etkinliklere katılmalarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal mesafe kurallarının uygulanmayacağı anlamında da gelecek.

Zandvoort'un 105 bin kişilik kapasitesi var ve Max Verstappen'in yükselişiyle, F1 sporu ülkede daha popüler hale geldi. Yani, pistin kapasitesinin dolması bekleniyor.