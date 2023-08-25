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Formula 1 / Hollanda GP Antrenman raporu

Hollanda GP 1. antrenman: Verstappen bıraktığı yerden devam etti, Alonso ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Formula 1 dört çok ama çok uzun haftanın ardından nihayet geri döndü ve F1 padoğu, sezonun 14. yarışı için Hollanda'nın Zandvoort Pisti'ne geldi. 

Sezonun ikinci yarısı, şampiyona lideri Max Verstappen'in arka bahçesinde başlarken, hafta sonu ise 1. antrenman seansı ile start aldı. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle hemen birçok isim piste çıktı ve 1 ayın ardından ilk defa F1 araçlarını pistte gördük. 

Ferrari'de bu seansta Carlos Sainz sürüş yapmadı ve onun yerine takımın test sürücüsü Robert Shwartzman araçtaydı.

Bildiğiniz gibi takımlar sezon boyunca en az iki kez genç bir ismi piste çıkarmak zorundalar. Ferrari bu haklarından ilkini Hollanda'da kullandı. Diğer takımların bu haklarını kalan yarışlarda nasıl kullanacaklarını görmek ise ilginç olacak. 

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Hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde Cuma günü için de yağmur beklentisi bulunsa da seans kapalı ama kuru şartlarda gerçekleştirildi ve pist oldukça tozluydu. Dolayısıyla seans ilerledikçe pist fazlasıyla gelişti. 

Robert Shwartzman, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane

Robert Shwartzman, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk dakikalarda çoğu pilot sert lastikle turlamayı tercih etti, Max Verstappen ise vakit kaybetmeden kendisini görmeye alıştığımız ilk sıraya çıktı. 

 

Ayrıca seansın ilk dakikalarında birçok aero testi gördük. Bu hafta sonu toplam altı takım güncelleme getirmişti. Bu güncellemelerin nasıl çalıştığını görmek için ilk seansta aero testler yapılıdı. 

Güncelleme getiren takımlar ve güncellemelerin detayları için haberimize göz atabilirsiniz. 

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İlk 15 dakika geride kalırken pist biraz daha hamur tutuyordu ve pilotlar da piste giderek daha fazla alışıyordu, dereceler de hızlanıyordu ama Verstappen hâlâ zirvedeydi. Tabii bu noktada performansa dair yorum yapmak pek doğru olmazdı. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seansın orta noktasına doğru ilerlerken Fernando Alonso, orta sektördeki şikanın girişinde frenlerini kilitleyerek çakış havuzuna uçtuğu ufak bir an yaşadı. İspanyol sürücü hızlıca çakıl havuzundan çıktı ve pite geldi. 

 

Bunun dışında oldukça olaysız ve sakin bir 30 dakikayı geride bıraktık. Verstappen seansı lider götürmeye devam ediyordu, onun arkasında ise Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell yer almaktaydı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk 30 dakikanın geride kalmasının ardından ise yavaş yavaş yumuşak lastiklerle turlar gelmeye başladı. 

Bitime 18 dakika kala ise kırmızı bayraklar çıktı çünkü Haas pilotu Nico Hulkenberg bariyerlerdeydi. 13. virajın ortasında aracın arkasını kaybeden Alman pilot bariyerlere girerek seansa veda ederken, Hulkenberg'in aracının kaldırılması için çıkan kırmızı bayraklar nedeniyle seans birkaç dakika kadar bölündü. 

Lewis Hamilton'ın yumuşak lastiklerle devam ettiği de turu da yarıda kalmış oldu. 

 

Bu noktada yumuşak lastikle derece kaydetmiş olan pilotlar, zaman tablosunun üstlerinde yer alıyorlardı. 

Sergio Perez liderdi, onun arkasında Williams pilotları vardı: Alexander Albon ikinci, Logan Sargeant üçüncüydü. Pierre Gasly ile Daniel Ricciardo ise ilk 5'i tamamlıyordu. Bu isimler yumuşak lastiklerle turladığı için önlerde yer alıyorlardı ve bulundukları pozisyonlar pek de temsili değildi. 

Bitime 11 dakika kala seans yeniden başlarken, diğer sürücüler de yumuşak lastikle turladılar. Verstappen, kırmızı logolu lastiklerle 1:11.852 atarak hemen takım arkadaşının yarım saniye kadar önünde ilk sıraya yükseldi ve seansı da orada tamamladı. 

Böylelikle sezonun ikinci yarısının ilk seansını Verstappen zirvede tamamlamış oldu. Aston Martin'de Fernando Alonso seansa yavaş başlasa da son turu çok iyiydi ve çifte şampiyon pilot, seansı liderin 0.278 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı. 

Sezonun ilk yarışlarında gördüğümüz AMR23'ün normalde bu pistte fazlasıyla rekabetçi olmasını bekleyebiliriz ancak Kanada'daki güncellemelerden bu yana AMR23 eskisi gibi değildi ve bu hafta sonu ilk 3 için mücadele etmesini beklemiyorduk fakat Alonso hafta sonuna güçlü başladı. 

Bu hafta sonu Aston Martin'in geri dönüşü için bir başlangıç olacak mı göreceğiz. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'te Lewis Hamilton üçüncü sırayı alırken, Sergio Perez dördüncüydü. Onun arkasında sürpriz bir şekilde Williams pilotu Alexander Albon yer aldı. 

Aracına birçok güncelleme getiren McLaren'da ise Lando Norris altıncıydı. Diğer Williams'ta Sargeant yedinci olurken, diğer McLaren'da ise Oscar Piastri sekizinciydi. 

Yuki Tsunoda ile Esteban Ocon ise ilk 10'u tamamladılar. İstediği gibi bir seans geçiremeyen George Russell takım arkadaşının 0.6 saniye kadar gerisinde 11. sırayı aldı. 

Onun arkasında Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen ve Valtteri Bottas yer aldı. Sakin bir ilk seans geçiren Ferrari'de Charles Leclerc on altıncı sıradaydı. Monakolu pilot hiç yumuşak hamurla turlamadı ve en iyi derecesi orta hamurla geldi. 

Sezon sonu Alfa Romeo'dan ayrılacağı iddia edilen Guanyu Zhou 17. sırayı alırken, kaza yapan Nico Hulkenberg 18. sıradaydı. 

Diğer Ferrari'de Sainz yerine piste çıkan Shwartzman 19. olurken, son sıra güç ünitesi sorunu nedeniyle derece kaydedemeyen Lance Stroll'a gitti.

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 31 1'11.852   213.388
2 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22 +0.278 0.278 212.566
3 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24 +0.373 0.095 212.286
4 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 27 +0.471 0.098 211.998
5 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 25 +0.595 0.124 211.636
6 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22 +0.608 0.013 211.598
7 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 30 +0.765 0.157 211.140
8 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21 +0.806 0.041 211.021
9 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 21 +0.897 0.091 210.757
10 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 29 +0.950 0.053 210.604
11 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23 +0.961 0.011 210.572
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30 +1.043 0.082 210.335
13 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 26 +1.138 0.095 210.061
14 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 30 +1.470 0.332 209.110
15 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari 30 +1.596 0.126 208.751
16 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26 +1.667 0.071 208.550
17 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari 20 +1.974 0.307 207.682
18 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13 +2.171 0.197 207.130
19 Russian Federation R. Shwartzman Robert Shwartzman Ferrari 39 Ferrari   25 +2.951 0.780 204.970
20 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 2      
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