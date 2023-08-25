Hollanda GP 1. antrenman: Verstappen bıraktığı yerden devam etti, Alonso ikinci

Formula 1 dört çok ama çok uzun haftanın ardından nihayet geri döndü ve F1 padoğu, sezonun 14. yarışı için Hollanda'nın Zandvoort Pisti'ne geldi.

Sezonun ikinci yarısı, şampiyona lideri Max Verstappen'in arka bahçesinde başlarken, hafta sonu ise 1. antrenman seansı ile start aldı.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle hemen birçok isim piste çıktı ve 1 ayın ardından ilk defa F1 araçlarını pistte gördük.

Ferrari'de bu seansta Carlos Sainz sürüş yapmadı ve onun yerine takımın test sürücüsü Robert Shwartzman araçtaydı.

Bildiğiniz gibi takımlar sezon boyunca en az iki kez genç bir ismi piste çıkarmak zorundalar. Ferrari bu haklarından ilkini Hollanda'da kullandı. Diğer takımların bu haklarını kalan yarışlarda nasıl kullanacaklarını görmek ise ilginç olacak.

Hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde Cuma günü için de yağmur beklentisi bulunsa da seans kapalı ama kuru şartlarda gerçekleştirildi ve pist oldukça tozluydu. Dolayısıyla seans ilerledikçe pist fazlasıyla gelişti.

Robert Shwartzman, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk dakikalarda çoğu pilot sert lastikle turlamayı tercih etti, Max Verstappen ise vakit kaybetmeden kendisini görmeye alıştığımız ilk sıraya çıktı.

Ayrıca seansın ilk dakikalarında birçok aero testi gördük. Bu hafta sonu toplam altı takım güncelleme getirmişti. Bu güncellemelerin nasıl çalıştığını görmek için ilk seansta aero testler yapılıdı.

Güncelleme getiren takımlar ve güncellemelerin detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

İlk 15 dakika geride kalırken pist biraz daha hamur tutuyordu ve pilotlar da piste giderek daha fazla alışıyordu, dereceler de hızlanıyordu ama Verstappen hâlâ zirvedeydi. Tabii bu noktada performansa dair yorum yapmak pek doğru olmazdı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seansın orta noktasına doğru ilerlerken Fernando Alonso, orta sektördeki şikanın girişinde frenlerini kilitleyerek çakış havuzuna uçtuğu ufak bir an yaşadı. İspanyol sürücü hızlıca çakıl havuzundan çıktı ve pite geldi.

Bunun dışında oldukça olaysız ve sakin bir 30 dakikayı geride bıraktık. Verstappen seansı lider götürmeye devam ediyordu, onun arkasında ise Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell yer almaktaydı.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk 30 dakikanın geride kalmasının ardından ise yavaş yavaş yumuşak lastiklerle turlar gelmeye başladı.

Bitime 18 dakika kala ise kırmızı bayraklar çıktı çünkü Haas pilotu Nico Hulkenberg bariyerlerdeydi. 13. virajın ortasında aracın arkasını kaybeden Alman pilot bariyerlere girerek seansa veda ederken, Hulkenberg'in aracının kaldırılması için çıkan kırmızı bayraklar nedeniyle seans birkaç dakika kadar bölündü.

Lewis Hamilton'ın yumuşak lastiklerle devam ettiği de turu da yarıda kalmış oldu.

Bu noktada yumuşak lastikle derece kaydetmiş olan pilotlar, zaman tablosunun üstlerinde yer alıyorlardı.

Sergio Perez liderdi, onun arkasında Williams pilotları vardı: Alexander Albon ikinci, Logan Sargeant üçüncüydü. Pierre Gasly ile Daniel Ricciardo ise ilk 5'i tamamlıyordu. Bu isimler yumuşak lastiklerle turladığı için önlerde yer alıyorlardı ve bulundukları pozisyonlar pek de temsili değildi.

Bitime 11 dakika kala seans yeniden başlarken, diğer sürücüler de yumuşak lastikle turladılar. Verstappen, kırmızı logolu lastiklerle 1:11.852 atarak hemen takım arkadaşının yarım saniye kadar önünde ilk sıraya yükseldi ve seansı da orada tamamladı.

Böylelikle sezonun ikinci yarısının ilk seansını Verstappen zirvede tamamlamış oldu. Aston Martin'de Fernando Alonso seansa yavaş başlasa da son turu çok iyiydi ve çifte şampiyon pilot, seansı liderin 0.278 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarışlarında gördüğümüz AMR23'ün normalde bu pistte fazlasıyla rekabetçi olmasını bekleyebiliriz ancak Kanada'daki güncellemelerden bu yana AMR23 eskisi gibi değildi ve bu hafta sonu ilk 3 için mücadele etmesini beklemiyorduk fakat Alonso hafta sonuna güçlü başladı.

Bu hafta sonu Aston Martin'in geri dönüşü için bir başlangıç olacak mı göreceğiz.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'te Lewis Hamilton üçüncü sırayı alırken, Sergio Perez dördüncüydü. Onun arkasında sürpriz bir şekilde Williams pilotu Alexander Albon yer aldı.

Aracına birçok güncelleme getiren McLaren'da ise Lando Norris altıncıydı. Diğer Williams'ta Sargeant yedinci olurken, diğer McLaren'da ise Oscar Piastri sekizinciydi.

Yuki Tsunoda ile Esteban Ocon ise ilk 10'u tamamladılar. İstediği gibi bir seans geçiremeyen George Russell takım arkadaşının 0.6 saniye kadar gerisinde 11. sırayı aldı.

Onun arkasında Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen ve Valtteri Bottas yer aldı. Sakin bir ilk seans geçiren Ferrari'de Charles Leclerc on altıncı sıradaydı. Monakolu pilot hiç yumuşak hamurla turlamadı ve en iyi derecesi orta hamurla geldi.

Sezon sonu Alfa Romeo'dan ayrılacağı iddia edilen Guanyu Zhou 17. sırayı alırken, kaza yapan Nico Hulkenberg 18. sıradaydı.

Diğer Ferrari'de Sainz yerine piste çıkan Shwartzman 19. olurken, son sıra güç ünitesi sorunu nedeniyle derece kaydedemeyen Lance Stroll'a gitti.

Seans sonucu: