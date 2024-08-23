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Antrenman raporu
Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP 1. antrenman seansı: Norris lider, Verstappen ikinci!

2024 Hollanda Grand Prix'si 1. antrenman seansında Lando Norris lider tamamlarken, Max Verstappen ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda ilk antrenman seansı yağmurlu hava şartlarında başladı. 

Birçok pilot antrenman seansının ilk kısmında pitte kalmayı tercih ederken, piste çıkıp keşif turları atan pilotlar da mavi logolu yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Nico Hulkenberg pistte turladığı sırada kayarak çakıllara çıksa da duvara çarpmadan durmayı başardı ve piste geri döndü.

Kick Sauber'de Valtteri Bottas'ın yerine ilk antrenman seansına çıkan Robert Shwartzman da pistte turlayıp pite geri döndü. Ferrari'den Carlos Sainz da pistte keşif turu atıp pite geri dönen pilotlar arasındaydı.

Seansta 16 dakika geride kalırken pist üzerinde hızlı turuna başlayan ilk isim Charles Leclerc oldu. Leclerc yağmur lastikleriyle attığı turda 1:26.430'luk tur zamanıyla seanstaki ilk ve tek tur zamanını kaydetmiş oldu.

Leclerc'i Hulkenberg takip etti ve 1:27.620'lik zamanıyla Monakolu pilotun ardına yerleşti.

Mercedes'ten George Russell da piste çıkarak hızlı turuna başlayan bir diğer pilot oldu. Russell, 1:26.828'lik zamanıyla Leclerc ile Hulkenberg'in arasında ikinci sıraya yerleşti.

McLaren pilotları da piste çıkarak hızlı turlarına başladılar ancak ikisi de turlarının sonunda pite girerek turlarını iptal ettiler.

Seansın yarısına gelinirken, Max Verstappen piste çıktı ve yeşil logolu geçiş lastiklerini tercih eden tek pilot oldu. Verstappen ikinci sektörün sonunda lider Leclerc'e neredeyse 2.5 saniye fark atarak geliyordu ancak virajı alırken kerblere çıktı ve kayarak spin attı. Kısa süreli sarı bayraklara neden olsa da Verstappen aracını kontrol altında tutup yoluna devam etti.

Verstappen tekrar turuna başladı ve 1:21.300'lük derecesiyle zirveye yerleşti. Ardından Hamilton ve Russell da geçiş lastikleriyle piste çıkarak turlarını attılar ve Russell 1:20.444'lük zamanıyla zirveyi Verstappen'den aldı.

Pist kurumaya başladıkça birçok pilot yeşil logolu geçiş lastikleriyle tur atmaya başladı. Norris attığı 1:20.392'lik derecesiyle Russell'ı geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Zeminin kaygan olması nedeniyle birçok pilot da pist dışına çıktı ancak herhangi bir yere çarpmadan piste geri dönebildiler.

Seansın bitimine 10 dakika kala pist iyice kurumaya başladı ve Norris, Piastri, Russell, Alonso gibi pilotlar yumuşak hamur lastiklerle piste çıktılar. Norris 1:17.367'lik derecesiyle liderliğini güçlendirirken Russell ve Piastri de sıralamada onu takip ettiler. Ardından Piastri ve Russell 1:15'lik derecelere indiler ve Russell, 1:15.900'lük süresiyle liderliğe yerleşti.

Arka arkaya hızlı turlar gelirken Norris tekrar Russell'dan liderliği aldı. Ardından Piastri ve Russell kısa aralarla liderliği ele geçirerek zirveye yükseldiler. Seans boyunca pek rekabetçi bir zaman elde edemeyen Hamilton da yumuşak lastikleri taktı ve ilk sektörde mor dereceyi elde ederek ikinciliğe yerleşti.

Süre dolarken son turunu atan Verstappen liderliği kısa süreliğine ele geçirse de arkasından gelen Norris liderliğe yerleşti ve seansı lider olarak tamamladı.

Sırasıyla Verstappen, Hamilton, Sainz ve Russell ilk 5'i tamamladılar. Sainz hariç ilk 5'i oluşturan pilotlar tur derecelerini yumuşak hamur lastiklerle kaydettiler.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17

1'12.322

   212.001
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 13

+0.201

1'12.523

 0.201 211.414
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 13

+0.684

1'13.006

 0.483 210.015
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 15

+0.752

1'13.074

 0.068 209.820
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.820

1'13.142

 0.068 209.625
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+0.837

1'13.159

 0.017 209.576
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.908

1'13.230

 0.071 209.373
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 18

+1.241

1'13.563

 0.333 208.425
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 15

+1.275

1'13.597

 0.034 208.329
10 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 15

+1.643

1'13.965

 0.368 207.292
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 14

+1.829

1'14.151

 0.186 206.772
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12

+1.957

1'14.279

 0.128 206.416
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+1.984

1'14.306

 0.027 206.341
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 13

+2.096

1'14.418

 0.112 206.030
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+2.145

1'14.467

 0.049 205.895
16 Israel R. Shwartzman Sauber 97 Sauber Ferrari 15

+2.336

1'14.658

 0.191 205.368
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 12

+3.283

1'15.605

 0.947 202.796
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15

+3.474

1'15.796

 0.191 202.285
19 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 15

+3.909

1'16.231

 0.435 201.130
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+9.714

1'22.036

 5.805 186.898
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