Hollanda GP 1. antrenman seansı: Norris lider, Verstappen ikinci!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda ilk antrenman seansı yağmurlu hava şartlarında başladı.

Birçok pilot antrenman seansının ilk kısmında pitte kalmayı tercih ederken, piste çıkıp keşif turları atan pilotlar da mavi logolu yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Nico Hulkenberg pistte turladığı sırada kayarak çakıllara çıksa da duvara çarpmadan durmayı başardı ve piste geri döndü.

Kick Sauber'de Valtteri Bottas'ın yerine ilk antrenman seansına çıkan Robert Shwartzman da pistte turlayıp pite geri döndü. Ferrari'den Carlos Sainz da pistte keşif turu atıp pite geri dönen pilotlar arasındaydı.

Seansta 16 dakika geride kalırken pist üzerinde hızlı turuna başlayan ilk isim Charles Leclerc oldu. Leclerc yağmur lastikleriyle attığı turda 1:26.430'luk tur zamanıyla seanstaki ilk ve tek tur zamanını kaydetmiş oldu.

Leclerc'i Hulkenberg takip etti ve 1:27.620'lik zamanıyla Monakolu pilotun ardına yerleşti.

Mercedes'ten George Russell da piste çıkarak hızlı turuna başlayan bir diğer pilot oldu. Russell, 1:26.828'lik zamanıyla Leclerc ile Hulkenberg'in arasında ikinci sıraya yerleşti.

McLaren pilotları da piste çıkarak hızlı turlarına başladılar ancak ikisi de turlarının sonunda pite girerek turlarını iptal ettiler.

Seansın yarısına gelinirken, Max Verstappen piste çıktı ve yeşil logolu geçiş lastiklerini tercih eden tek pilot oldu. Verstappen ikinci sektörün sonunda lider Leclerc'e neredeyse 2.5 saniye fark atarak geliyordu ancak virajı alırken kerblere çıktı ve kayarak spin attı. Kısa süreli sarı bayraklara neden olsa da Verstappen aracını kontrol altında tutup yoluna devam etti.

Verstappen tekrar turuna başladı ve 1:21.300'lük derecesiyle zirveye yerleşti. Ardından Hamilton ve Russell da geçiş lastikleriyle piste çıkarak turlarını attılar ve Russell 1:20.444'lük zamanıyla zirveyi Verstappen'den aldı.

Pist kurumaya başladıkça birçok pilot yeşil logolu geçiş lastikleriyle tur atmaya başladı. Norris attığı 1:20.392'lik derecesiyle Russell'ı geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Zeminin kaygan olması nedeniyle birçok pilot da pist dışına çıktı ancak herhangi bir yere çarpmadan piste geri dönebildiler.

Seansın bitimine 10 dakika kala pist iyice kurumaya başladı ve Norris, Piastri, Russell, Alonso gibi pilotlar yumuşak hamur lastiklerle piste çıktılar. Norris 1:17.367'lik derecesiyle liderliğini güçlendirirken Russell ve Piastri de sıralamada onu takip ettiler. Ardından Piastri ve Russell 1:15'lik derecelere indiler ve Russell, 1:15.900'lük süresiyle liderliğe yerleşti.

Arka arkaya hızlı turlar gelirken Norris tekrar Russell'dan liderliği aldı. Ardından Piastri ve Russell kısa aralarla liderliği ele geçirerek zirveye yükseldiler. Seans boyunca pek rekabetçi bir zaman elde edemeyen Hamilton da yumuşak lastikleri taktı ve ilk sektörde mor dereceyi elde ederek ikinciliğe yerleşti.

Süre dolarken son turunu atan Verstappen liderliği kısa süreliğine ele geçirse de arkasından gelen Norris liderliğe yerleşti ve seansı lider olarak tamamladı.

Sırasıyla Verstappen, Hamilton, Sainz ve Russell ilk 5'i tamamladılar. Sainz hariç ilk 5'i oluşturan pilotlar tur derecelerini yumuşak hamur lastiklerle kaydettiler.

Seans Sonucu: