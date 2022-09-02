Hollanda GP 1. antrenman: Russell lider, Verstappen yolda kaldı!

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Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sürücüler hemen piste çıkarak zorlu pistte ritim yakalamaya çalıştılar.

Seans içerisinde pist dışına çıkan çok sayıda isim varken, bunlar arasında Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo yer alıyordu.

Seansın en büyük olayı hiç şüphesiz Max Verstappen'in daha henüz ilk dakikalarda vites kutusu arızası nedeniylea yolda kalmasıydı, şampiyona lideri bu nedenle seansın büyük bir kısmını kaçırmış oldu.

Ayrıca seans içerisinde sürücüler birden fazla kez trafik nedeniyle turlarını iptal etmek zorunda kaldılar ya da durumdan şikayetçi oldular. Ancak herhangi bir temas veya kaza olmadı.

Seansın ilk 35 dakikalık bölümünde lider McLaren pilotu Lando Norris'ti fakat sonrasında ilk sıraya 1:12.845 yapan Carlos Sainz yükseldi.

Bu tur son 10 dakikaya kadar zirvede kalırken, George Russell son bölümde 1:12.445 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Takım arkadaşı Lewis Hamilton da kısa bir süre sonra ikinciliğe çıktı.

Son anlarda zaman tablosu değişmedi ve Russell seansı lider tamamlayarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Genç sürücüyü 0.240 saniye geriden Hamilton takip etti ve Mercedes böylelikle ilk seansı 1-2 şeklinde tamamlamış oldu.

Ferrari pilotları son bölümde temiz turlar çıkaramadılar ve bundan ötürü derecelerini geliştiremediler. Sainz bundan ötürü 0.390 saniye geride üçüncü olurken, Leclerc 0.672 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

McLaren pilotları ilk seansta oldukça iyi göründüler ve iki Ferrari pilotunun arasına girdiler. Lando Norris, seansı 0.474 saniye geride dördüncü bitirirken, Daniel Ricciardo 0.622 saniye geride beşinci oldu.

Sergio Perez seans boyunca temiz turlar çıkarmakta zorlandı ve birden fazla kez hata yapmasının ardından 0.961 saniye geride yedinci oldu.

Alpine pilotları cuma gününe çok iyi başlayamayan bir başka takım oldular. Özellikle performans olarak geridelerdi ve Fernando Alonso 1.1 saniye geride sekizinci olurken, Esteban Ocon 1.5 saniye geride dokuzuncu oldu. İlk onu son yarışlarda çıkışa geçen Alexander Albon tamamladı.

Haas'ta Mick Schumacher seans boyunca 29 tur attı ve birkaç kez pist dışına çıkmasına rağmen 1.7 saniye geride 11. oldu.

Aston Martin'den Lance Stroll'ün 12. olduğu seansta Kevin Magnussen, Pierre Gasly ve Sebastian Vettel ilk 15'i tamamladı.

Alfa Romeo sürücüleri bir kez daha ilk 10'un dışında kaldılar ve Zhou Guanyu 16. olurken, Valtteri Bottas 18. oldu. İkiliyi Yuki Tsunoda ayırdı. Verstappen sadece yedi tur atmasının ardından 19. olurken, Nicholas Latifi en yavaş isim olarak son sırada yer aldı.

Seans içerisinde Stroll ve Vettel en hızlı turlarını orta hamurla attılar, diğer isimler ise en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

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