Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

Hollanda, Zandvoort ile son kez 1985 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve beklenen dönüş, tam 36 yıl sonra gerçekleşti.

Formula 1'e ev sahipliği yapabilmek adına büyük değişikliğe uğrayan pistteki heyecan, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Sürücüleri Zandvoort'ta açık bir hava karşıladı. Hava sıcaklığı 19 dereceyken, pist sıcaklığı 28 dereceydi.

Seans başladıktan saniyeler sonra Yuki Tsunoda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Saniyeler sonra Esteban Ocon da pist dışına taştı ancak bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Pistin çeşitli yerlerinde dışa doğru açılan sürücüler vardı ancak ilk bölümde herhangi bir kaza yaşanmadı. Sebastian Vettel, güç ünitesinde sorun olduğunu söyleyerek pite gelirken, tekrar piste çıktığında motor bir anda güç kaybetmeye başladı ve Alman pilot, duman atan motorunu pit yolunun sonuna çekti.

Vettel yolda kaldığında henüz ilk 15 dakika geride kalmıştı ve Alman pilotun aracının pistten kaldırılması, elektriksel bir sorun sebebiyle yaklaşık 40 dakika sürdü.

Bu 40 dakikalık kırmızı bayrak periyodundan sonra seans tekrar başladı ve son altı dakikalık bölümde sürücüler hemen piste çıktı.

Kırmızı bayraktan önce Lando Norris, orta lastikle 1:12.679 yapmıştı ve ilk sırada yer alıyordu. Ancak son bölümde sürücülerin yumuşak lastikle piste çıkmasının ardından dereceler hızla gelişti.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:12.288'le liderliği eline geçirdi. Fakat saniyeler sonra Carlos Sainz 1:11.950 yaparak ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Valtteri Bottas, bitime 1.5 dakika kala 1:11.738'le ilk sıraya yükselse de, Hamilton 1:11.500'le seansın yeni lideri oldu.

Kalan bölümde dereceler gelişmeye devam etse de, Hamilton liderliğini korudu ve ilk seansın en hızlı ismi oldu.

Max Verstappen son denemesinde en hızlı turla geliyordu ancak hem ikinci hem de üçüncü sektörde trafikle karşılaştı ve sonuç olarak Hamilton'ın 0.097 saniye ardında ikinci oldu.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, son anlarda peş peşe hızlı turlar attılar. Sainz 0.101 saniye geride üçüncü olurken, Leclerc de kendisini 0.022 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yakın geçen seansta Hamilton'dan 0.238 saniye yavaş kaldı ve beşinci oldu.

Sadece bu beş isim 1:12'nin altına inebildi.

Alpine pilotu Fernando Alonso 1:12.158'lik zaman turuyla, ön bölümün 0.6 saniye ardında kalsa da, seansı altıncı sırada tamamladı. Takım arkadaşı Esteban Ocon'un turu ise kendisinden 0.073 saniye yavaştı. Alpine böylelikle iki aracıyla beraber ilk yediye girmiş oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon son anlarda zaman turu başlarken kendisin geçmeye çalışan Norris'i pist dışına itti. Hakemlerin konuyu incelemesi bekleniyor.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi iyi bir başlangıç yaptı ve ilk antrenman seansında sekizinci olarak ilk ona girdi. İlk onu ise Lance Stroll ve Pierre Gasly tamamladı.

Lando Norris, son bölümde derecesini geliştirmekte zorlandı ve 1:12.679'luk turuyla 11. oldu. Britanyalı pilot, bu turu diğerlerinin aksine orta lastikle attı. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise yumuşak lastikle attığı turla ancak 14. olabildi.

Williams pilotu Nicholas Latifi 12. olurken, Kimi Raikkonen 13., George Russell 15. ve temiz bir tur atamayan Red Bull pilotu Sergio Perez 16. oldu.

Son dört sırada Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Vettel ve Yuki Tsunoda yer aldı.

Vettel, yaşadığı moor sorunu nedeniyle sadece 6 tur atabildi ve 19. sırada yer aldı. Tsunoda ise sadece üç tur attı ve aracındaki sorun nedeniyle tüm seansı kaybetti.

İkinci antrenman seansı TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: