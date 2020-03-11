Hollanda, F1 yarışının yapılacağından emin

Hollanda'nın ulusal sağlık kurulu GGD'nin direktörü Sjaak de Gouw, Zandvoort'ta yapılması planlanan Avrupa ayağının ilk yarışının iptal edilmesi konusunda herhangi bir endişeleri olmadığını söyledi.

Coronavirüs krizinin neden olduğu karanlık bulutlar, şu anda Avustralya, Bahreyn ve Vietnam'ın üzerinde dolaşmaya devam ediyor.

Bu üç yarıştan sonra F1, Avrupa'ya dönecek ve Hollanda'nın ulusal sağlık kurulu GGD'nin direktörü de Gouw, Zandvoort yarışının yapılacağından emin.

F1 Maximaal'a konuşan De Gouw, "Şu anki duruma bakarsak, RIVM ve GGD'nin F1 yarışının devam etmesine izin vermemek için hiçbir nedeni yok."

“Tüm etkinlik organizatörlerine hijyen önlemlerine özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz."

"Hollanda'da mevcut olan durum önemli bir rol oynayacak, ancak tehdit şu anda çok düşük ve şimdilik devam etmemizin önünde bir engel yok."

“Virüs önümüzdeki ay içerisinde Hollanda'da veya uluslararası düzeyde daha fazla yayılırsa, o zaman durum değişebilir. Ama eğer taraftar olsaydım, yarışa giderdim."

De Gouw, son olarak Ebola'nın Coronavirüs'e göre daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.