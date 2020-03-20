Hollanda, F1 yarışını 2021'e ertelemeyi gözden geçiriyor!

Perşembe günü Coronavirüs salgını nedeniyle 2020 Hollanda ve İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve Monako Grand Prix'sinin de gerçekleşmeyeceği açıklandı.

1985'ten sonra ilk kez F1'e dönen Hollanda GP'nin ne zaman yapılacağıyla ilgili belirsizlik şimdilik devam ediyor.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Jan Lammers, 2020 yarışını erteleyebileceklerini söyledi.

Hollandalı bakanın görevini istifa ettiği günde konuşan Lammers, "Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins'in istifa ettiği bir günde spor hakkında konuşmamalıyız. Geride kalan haftalar boyunca Coronavirüs kriziyle savaşmak için neredeyse ölümüne çalıştı ve bu yüzden Zandvoort yarışı şu noktada kesinlikle önemli değil."

"Ama eğer yarış 3 Mayıs'ta devam etseydi, daha fazla sorun yaşayabilirdik. Mantıksız olması dışında zaten etik de olmazdı."

"Elbette taraftarlar için üzgünüz, ama aynı zamanda taraftarlar da bizimle aynı dünyada yaşıyor. Şu anda hiçbir şey üzerinde kontrol sahibi olmadığımız bir virüs var ve hepimizi etkiliyor."

"Şu anda yarış gerçekleştirememenin ne kadar rahatsız edici, kötü ve üzücü olduğundan bahsetmek istemiyoruz. Çünkü tek bir gecede kapanmak zorunda kalan ve günlük kazançları sıfıra düşen şirketler var."

"Şu anda dünyada çok daha fazlası yaşanıyor ve 3 Mayıs'ta yarışa sahip olmak yanlış olurdu. Bunu yapabilseydik bile, bunu isteyip istemediğimiz bir soru işaretiydi."

"Doğal olarak bu günün geldiğini gördük. Burada en önemli şey şimdi yarışın ne zaman olacağı."

"Temmuz ayında ülkenin ve dünyanın virüsten arındığını söylemek gerçekten hoş olur. Ama bu ne kadar gerçekçi olabilir?"

"Bu noktada, tüm olası senaryolara hazır olmamız gerekiyor. Taraftar bile olsanız, yarışı bir yıl ertelemenin daha iyi olup olmadığını merak etmelisiniz."

"Her şey mümkün. Ama Ağustos'ta bir yarışa yapmaya odaklandığımızı düşünelim, yarışı yeniden iptal etmeniz sadece bir zaman meselesi olabilir. "

"Temmuz ayında bu virüsün ülkemizi ve dünyamızı terk etmesi gerekiyor. İnsanların bize hoş duygularla gelmesini istiyoruz. Ağustos ayında bunu beklemek ne kadar gerçekçi?"

"Öncelik hepimizin sağlıklı olması. Sadece sosyal, sportif ve ekonomik anlamda hazır olduğumuz vakit harekete geçmeliyiz. Henüz durum böyle değil."

"Bergamo'da her yarım saatte bir ölüm haberi geliyor..."

"Bilet satın alan bir taraftarsanız, Grand Prix'nin ne zaman olacağı konusunda endişeleniyorsunuz, ama şu anda yaşananların yanında çok hafif bir rahatsızlık kalır."

"Bugün sağlıklı olan insanlar bir hafta sonra kendi hayatları için savaşmak zorunda kalabiliyorlar. Bu, yakın çevrenizdeki birinin başına gelmediyse kendinizi şanslı saymalısınız."

"Yarışı gelecek yıl yapmanın sonuçlardan birisi olabileceğini kabul etmiş durumdayız."

"Virüsün henüz ulaşmadığı ülkeler var. Grafikte neredeyiz? Çin'de virüs kontrol altında, ama biz şu anda hangi aşamadayız?

"Her şeyin kontrolümüz altında olduğunu düşünmek isteyebiliriz, ama değil. Hepimizi kontrol eden şey virüs." dedi.

Zandvoort pistinin direktörü Robert van Overdijk de 2021'e baktıklarını söyledi.

“Elbette bu yılki yarışa dikkatlice bakıyoruz, ancak gelecek yılların tarihlerine de bakıyoruz."

“Kimse geleceği göremiyor. Kimse bu virüsü ne zaman kontrol edeceğimizi, hatta ve hatta kontrol edip edemeyeceğimizi bilmiyor. Bu yüzden hiçbir şeyi garanti edemeyiz. ”