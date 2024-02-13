Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

De Telegraaf'ın haberine göre takım patronu Christian Horner halen Red Bull Racing'de çalışıyor ve bugün Silverstone'da düzenlenen RB20'nin shakedown etkinliğinde yer aldı.

Horner, cuma günü Red Bull tarafından düzenlenen soruşturma karşısında avukat karşısına çıkmış ve sekiz saat süren toplantıda kendisini savunmuştu.

Şu anda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Horner'ın shakedowna katılması, masumiyetine inandığının bir başka göstergesi.

Hollanda gazetesine göre Horner, hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor ve Max Verstappen ile David Coulthard'ın birlikte yaptığı pist üstü etkinliğini de yerinde takip etti.

De Telegraaf ayrıca Horner'ın Perşembe günü takımın Milton Keynes fabrikasında düzenlenecek araç lansmanına katılmayı planladığını da doğruladı.

Bu konuda nasıl bir yol izleneceği şimdilik bir muamma.