Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, büyük bir soruşturma altında olsa da salı günkü shakedowna katıldı ve lansmanda da yer almak istiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team on the pit wall

De Telegraaf'ın haberine göre takım patronu Christian Horner halen Red Bull Racing'de çalışıyor ve bugün Silverstone'da düzenlenen RB20'nin shakedown etkinliğinde yer aldı.

Horner, cuma günü Red Bull tarafından düzenlenen soruşturma karşısında avukat karşısına çıkmış ve sekiz saat süren toplantıda kendisini savunmuştu.

Şu anda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Horner'ın shakedowna katılması, masumiyetine inandığının bir başka göstergesi.

Hollanda gazetesine göre Horner, hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor ve Max Verstappen ile David Coulthard'ın birlikte yaptığı pist üstü etkinliğini de yerinde takip etti.

De Telegraaf ayrıca Horner'ın Perşembe günü takımın Milton Keynes fabrikasında düzenlenecek araç lansmanına katılmayı planladığını da doğruladı.

Bu konuda nasıl bir yol izleneceği şimdilik bir muamma.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Formula 1
Ferrari lansmanı

Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli" Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Leclerc: "Ferrari, yeni kontratı imzalamadan önce bana Hamilton ile görüştüklerini söyledi"

Leclerc: "Ferrari, yeni kontratı imzalamadan önce bana Hamilton ile görüştüklerini söyledi"

Formula 1
Ferrari lansmanı

Leclerc: "Ferrari, yeni kontratı imzalamadan önce bana Hamilton ile görüştüklerini söyledi" Leclerc: "Ferrari, yeni kontratı imzalamadan önce bana Hamilton ile görüştüklerini söyledi"

Vasseur: "Hamilton gibi bir fırsat varsa, bunu göz ardı edemezsiniz"

Vasseur: "Hamilton gibi bir fırsat varsa, bunu göz ardı edemezsiniz"

Formula 1

Vasseur: "Hamilton gibi bir fırsat varsa, bunu göz ardı edemezsiniz" Vasseur: "Hamilton gibi bir fırsat varsa, bunu göz ardı edemezsiniz"

Son Haberler

Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler

Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler

Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"

Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık" Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"

Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli" Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"

Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu" Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol