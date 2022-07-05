Hollanda basınına göre 2023 F1 sezonu, 5 Mart'ta başlayacak

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Formula 1, uzun süredir 2023 takvimi üzerinde çalışıyor ve yeni takvimde, takımların işini kolaylaştırmak amacıyla yarışların "bölgelere" ayrılması planlanıyor.

Henüz 2023 takvimi resmi olarak açıklanmadı ancak takımlara çoktan sunuldu ve bazı kaynaklar yeni takvime ulaşmış gibi görünüyor.

Hollandalı De Limburger'in haberine göre 2023 Formula 1 sezonu 5 Mart'ta gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Motorsport.com, geçtiğimiz hafta bazı takımların uzun kış arasından memnun olmadığı için, yeni sezonun daha erken başlamasını istediğini öğrenmişti. Hatta ilk yarışın Şubat ayında yapılabileceği dahi konuşuluyordu.

Ancak De Limburger'e göre ilk yarış , iki hafta öne çekilecek ve yeni sezon 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Bu yarış öncesinde de Sakhir'de üç günlük bir test gerçekleştirilecek.

Sakhir'deki yarıştan iki hafta sonra Suudi Arabistan yarışı gerçekleştirilirken, ertesi hafta da Melbourne yarışı yapılacak. İddiaya göre takvim, Çin GP'nin yapılıp yapılamayacağına bağlı olarak 23 veya 24 yarıştan oluşacak.

Haberde Fransa ve Belçika'nın takvimden çıkarılacağına yer verilirken, Güney Afrika'daki yarışın yapılmaması halinde Spa'nın 2023 takvimine dahil olacağı belirtildi. Monako GP ise, organizatörlerin Formula 1 ile yeni bir anlaşma imzalaması sayesinde takvimde kalmayı sürdürecek.