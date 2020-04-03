Hollanda basını: "Wolff'ün Aston Martin'e gitmesi mümkün"

GPBlog'a verdiği röportajda konuşan Plooij şunları söyledi: "Bu açıklama beni çok şaşırttı. Toto ile iyi bir ilişkiye sahibim, ancak bana bundan bahsetmedi."

Ünlü motor sporları muhabirine göre Wolff, takım ile sürekli bir anlaşmazlık içinde: "Toto, Mercedes içinde sürekli kavga ediyordu. Benim bilgime göre Ocon'un gidişi, beklenilen sonucu vermedi."

"Mercedes sola gitmek isterken Toto sağa gitmeyi tercih ediyor. Sebeplerden biri de bütçenin çoğunun, özellikle Daimler'in bütçe sınırlamasını ortaya koyduğu bir zamanda, bir anda Formula E'ye gitmesi olabilir."

"Eğer Mercedes ona, Formula 1'de gelecekteki 10 sene boyunca yarışacakları bir planı vermezse Toto kendi planını çizebilir. Eğer (Lawrence) Stroll sizin arkadaşınızsa ve bir iş fırsatı önünüze gelip bütçe konusunda sınırsız bir cebe sahipseniz, çok büyük bir cazibeye kapılmış olabilirsiniz."

Geçtiğimiz haftalarda Wolff, Aston Martin'in yeni CEO'su olacağı iddialarını reddetmişti. Ancak Plooij'a göre bu açıklama doğru olmayabilir: "Belki de sorulması gereken soru 'Aston Martin'e 300 milyona mı gidiyorsun?' olabilirdi. Toto buna hayır diyor, ancak belki 200 milyon alacak."

"Toto her an Racing Point'in başına gelebilir. Onlar şu anda büyük fabrikalar inşa ediyorlar."

Yakın zamanlarda Lawrence Stroll, Aston Martin'e büyük paralar ödeyerek Britanyalı markadan pay satın almıştı. Plooij'a göre, markanın düşük hisse fiyatlarından dolayı bu aslında çok da akıllıca yapılmış bir yatırım:

"Aston Martin'i satın almak bir şey değil, çünkü orada işler pek de iyi gitmiyor. Bu çok üzücü. Bu daha çok Stroll'ün takımı için bir imaj yaratma çabası, çünkü Aston Martin'den gelen bir para yok. Stroll'ün cepleri çok geniş, bu da pek çok kaynağın olacağı anlamına geliyor. Ancak bu durum olursa Lance'in kariyeri sona erer."

Hollandalı muhabir, Wolff'ün Mercedes'ten gitme durumunun büyük sorunlar açacağına inanıyor: "O çok önemli biri. Bence o, Mercedes'in tüm parçaları arasındaki bir yağ gibi. Her şey onun sayesinde düzgün bir şekilde çalışıyor."

"Eminim ki Toto, Hamilton'ın kalması için kişisel olarak çalışacaktır. Şöyle açıklayalım: O, Lewis ile büyük bir iletişim halinde ve biliyor ki Lewis'in özel istekleri var. Toto bunu anlıyor ve bence Hamilton ile Mercedes'in devam eden başarısı arkasında büyük bir rolü var. Eğer Mercedes'ten ayrılırsa, büyük bir probleme sahip olacaklar."

Başka bir tahmin ise Wolff'ün Aston Martin'e gitmesi ile beraber en iyi Mercedes personellerini de beraberinde götürmesi. Plooij bu konu hakkında şunları söyledi: "Bununla ilgili belirli anlaşmalar olabilir. Lawrence'a göre Toto'nun tek başına geliyor olması bile gayet heyecan verici."

"Ancak her şey tersine dönebilir. Williams'ın durumuna bakın. Paddy Lowe, Mercedes'ten ayrıldı ve insanlar onun Williams'a gidip mükemmel bir araç yapacağını düşündü, ancak bu bayağı büyük şekilde ters tepti."

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