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Formula 1 Haberler

Hollanda, Assen'le ikinci bir F1 yarışı düzenlemeyi istiyor

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lee van Dam ve ortakları, Formula 1'i Assen'e getirmek için ikinci bir girişimde bulunmak istiyor. LDP International'ın patronuna göre, Assen'de ideal olarak ilkbahar ayarlarında gerçekleşmesi planlanan ikinci bir Hollanda'da Grand Prix'si gerçekleştirilebilir.

Hollanda, Assen'le ikinci bir F1 yarışı düzenlemeyi istiyor

Bu yıl 1985 yılından sonra ilk Hollanda Grand Prix'si gerçekleşti ve yarış, daha önce beklendiği şekilde Assen'de değil, Zandvoort'ta yapıldı.

Fakat Assen, Formula 1 hayallerinden vazgeçmiş değil ve yarışa olan ilgi göz önüne alındığında ikinci bir Hollanda GP düzenlenebilir.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan van Dam, "İtalya'da iki veya üç Grand Prix var, Amerika da iki yarış var ve üç tane bile olabilir. O zaman neden Hollanda'da, Max Verstappen ile ikinci bir Grand Prix'ye sahip olmayalım?"

"2022 sezonu zaten 23 yarışla dolu fakat 2023 sezonu için kesinlikle ciddi şekilde bakmak istiyoruz."

"FOM'un 2023'te Assen'i takvime sokmaya hazır olup olmadığını görmek istiyoruz. Fakat finansal riski üstlenmeye istekli bir taraf bulduk ve yılın başında diğer taraflardan daha fazla destek alıp alamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Pistin gerekli lisansı alabilmesi için, pistle ilgili yapılması gereken bazı şeyler yapılması gerekiyor ancak diğer açılardan sorun görünmüyor.

"Assen'de yeterli alan var, artık tribünlere veya park yerlerine yatırım yapmamıza gerek yok. Koltuklu bölümlere 55 bin kişi, diğer alanlarda ise 60 ila 70 bin kişi ağırlayabiliriz."

"Ayrıca gerekli ağırlamaları yapmak için çok büyük bir padok alanımız var. Bu kesinlikle Formula 1 için iyi bir yapı, kesinlikle bir şeyler yapabileceğimiz bir yer."

"Birlikte her şeyi kağıda döküp resmi bir sunum yapacağız. O zaman en azından Formula 1'in seçenekleri arasına gireceğiz."

Assen'de bir tur:

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