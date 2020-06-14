Hockenheim'dan F1'e rest: "F1'i sonsuza kadar bekleyemeyiz"

Hockenheim, orijinal Formula 1 takviminde yer almamasına rağmen koronavirüsle ilgili mevcut durumun ardından takvime dönmesi konuşulan birkaç pistten birisi haline geldi.

Formula 1'in sekiz yarışlık Avrupa takviminde kendisine yer bulamayan Hockenheim'ın, takvime eklenmesi planlanan yeni Avrupa yarışları arasında yer aldığı zaten biliniyor. Ancak şimdiye kadar görüşmeler sonuçlanmadı.

Ek olarak F1, Monza'dan sonra Mugello/Imola'da bir yarış yapmayı ve ardından da Portimao'da iki yarış yapmayı düşünüyor.

BBC, Hockenheim'ın Eylül ayında iki F1 yarışına ev sahipliği yapabileceğini iddia etmişti.

Ancak La Gazetta dello Sport'a konuşan Hockenheim patronu Jorn Teske, pistle ilgili planlamalar yapacakları için sonsuza kadar F1'in kararını bekleyemeyeceklerini söyledi.

Açıklamada, "Grand Prix için belli bir tarih belirlenene kadar pistimizi beklemede tutmamız mümkün değil." dedi.

Hockenheim'ın yarış yönetiminden belli miktarda ücret istediği konuşuluyordu ve bunun Liberty'nin kararını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.