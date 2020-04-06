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Formula 1 / Son dakika

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor

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Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 06:10

Hockenheim pistinin sahipleri, zorlu zamanlara rağmen hayatta kalmayı umut ediyorlar.

Tüm yarış pistleri gibi, Hockenheimring de dünyadaki mevcut durumdan ötürü ciddi zorluklarla karşı karşıya. Finansal kayıp milyonlarca euro'yu buluyor, çünkü 2020 için planlanan hemen hemen her şeyin iptal edilmesi gerekiyor.

Baden-Vürtemberg eyaletinin yetkilileri resmi olarak 15 Haziran'a kadar herhangi bir spor etkinliğinin yapılmasını yasakladı ve şimdi sadece yarış pistleri değil, otel ve müzeler dahi kapalı.

Mannheimer Morgen ile yaptığı röportajda pistin direktörü Jorn Teske, “Bütün bunlar bizi çok etkiliyor. Boyutu doğru bir şekilde hesaplanamayan milyonlarca euro kayıptan bahsediyoruz."

"Pist günlerini kullanamıyoruz, halk için herhangi bir etkinlik yapamıyoruz, otel kapalı, catering hizmetlerinden gelirimiz yok, müze de çalışmıyor."

"Aynı zamanda planlama yapmak imkansız, çünkü 15 Haziran'dan sonra bile ne olacağı bilinmiyor, çünkü pandemi nedeniyle yasak daha da uzatılabilir."

“Yine de, durumla baş edebileceğimizden ve hayatta kalabileceğimizden eminiz. Bunun ne kadar süreceğini bilseydik, daha doğru hesaplamalar yapabilirdik. Çeşitli senaryolar düşünülüyor, ancak birkaç ay sonra pistteki ışıkların tekrar yanmama ihtimalinden korkmamıza gerek yok." dedi.

Bu arada, Hockenheimring'in direktörüne göre, bu yıl Almanya GP'ye ev sahipliği yapmadıkları için şanslıydılar.

"Eğer yarışa ev sahipliği yapacak olsaydık, şimdiye kadar satılan 30 veya 40 bin biletin parasını geri iade etmeliydik.

"Hayal edin, herhangi bir bilgi olmadan 30 veya 40 bin bilet için parayı iade etmemiz gerekirdi. Yani finansal olarak hiçbir şey kaybetmedik.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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