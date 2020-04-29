Hockenheim, Formula 1 yönetimiyle görüştüğünü doğruladı

Mercedes sponsorluğunda 2019’da Almanya Grand Prix’sini gerçekleştiren Hockenheim, bu sene F1’e ev sahipliği yapmak için F1 yönetimi ile anlaşmaya varamamıştı.

Almanya Grand Prix’si, 22 yarıştan oluşan 2020 takviminde alamamıştı. Ancak koronavirüs pandemisi, sezonun ilk 10 yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine sebep oldu.

F1 yetkilileri, yaz aylarında seyircisiz şekilde bir dizi Avrupa yarışı düzenlemeyi hedefliyorlar. Hockenheim da potansiyel bir pist olmak istiyor.

Motorsport.com’a konuşan Hockenheim CEO’su Jorn Teske, “Görüşmelerde olduğumuzu doğrulayabilirim.”

“Zaman zaman Formula 1’deki iş arkadaşlarımızla temas kuruyorduk ve şu anda da temas halindeyiz. Uzun yıllar süren ortaklıktan sonra, durumun nasıl olduğunu sormak oldukça normal.”

“Bu konular hakkında diyalog halindeyiz. Ayrıca Formula 1 takvimindeki belirsizlikler hakkında da konuştuk.”

“Yarışın mümkün olup olmadığını, nasıl gerçekleşebileceğini konuştuk.”

“Ancak bunu ciddi şekilde inceleyebilmek için gerekli olan tarihler, şartlar, sözleşme düzenlemeleri hakkında konuşmadık. Görüşmeler bu kadar ileri gitmedi.”

“Formula 1’e, sadece finansal risk taşımaması şartıyla ev sahipliği yapabileceğimizi söylemiştik.”

“Son yıllarda ana prensibimiz buydu. Hep buna bağlı olduk ve bunu karşılayan sözleşmeler bulmayı başarmıştık.”

“Eğer otoriteler için gerekli şeyleri sağlayabilirsek ve ekonomik olarak bizim için de mantıklı olursa, Hockenheim’da seyircisiz bir yarışa da hayır demeyiz.”

“Ancak yine de bu görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Ancak şu anda bunlar, düşünüldüğü kadar somut değil.” dedi.