Hockenheim, F1'e dönüş için "destek" bekliyor

Almanya son yıllarda takvimin en heyecan verici yarışlarına ev sahipliği yapmasına rağmen maddi sorunlardan ötürü 2020 takviminde yer almayacak.

Aslında Hockenheim, 2019 yılı takviminde de yer almayacak gibiydi fakat Mercedes'in desteğiyle bir yıl daha takvimde kaldı.

Bu durum taraftarlar tarafından eleştirilirken, yarışın geleceği hakkında konuşan pistin direktörü Jorn Teske, her şeyin maddi anlamda verilecek desteklere bağlı olduğunu söyledi.

Teske, “Formula 1'in, tarihi pistlerin kendileri için ne kadar önemli olduğuna ve yarış ücretlerini belirlemek için ne kadar ödün vermek istediğine karar vermesi gerekiyor."

"Bizim için gerekli koşulları yaratmalıyız."

"Almanya, uzun bir yarış tarihine, güçlü bir federasyon ve otomobil kulüplerine sahip büyük bir ülke, ancak organizatörlerin tamamen bilet satışlarına güvenmesi pek de olası değil. Bazı ülkelerde petrol satışından elde edilen gelir buna gidiyor."

"Kesinlikle devlet desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemiyorum. Yarış başarılı olursa zaten maliyetleri karşılıyor, ancak milyonlarca euro söz konusu olduğunda, omuzlarınızda böyle bir risk ve yük olmamalı."

"Sadece destek sözlerine değil, aynı zamanda çözüm bulmaya çalışan başka paydaşlara da ihtiyaç var.” dedi.