Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

COVID 19 ve ülkelerdeki karantina şartları nedeniyle 2021 takviminden bazı yarışların daha düşmesi bekleniyor.

Böyle bir durumda Nürburgring, Mugello ve İstanbul Park gibi geçen yıl F1'e ev sahipliği yapan bazı pistlere fırsat doğabilir.

Hockenheim son yıllarda başarılı şekilde F1'e ev sahipliği yapmıştı ancak 2020 takviminde kendisine yer bulamadı.

Ancak Almanya Otomobil Kulübü AvD, Hockenheim'ın da yeni sezonda F1'de yer alabileceğini söyledi.

AvD'nin patronu Lutz Leif Linden, "2021 Formula 1 takviminde muhtemelen birkaç sürpriz daha göreceğiz."

"Almanya GP'nin organizatörü olarak tıpkı geçen yıl olduğu gibi Liberty Media'ya Hockenheim veya Nurburgring'de yapılacak olası bir Almanya yarışını sunmaya hazırız ve bekliyoruz." dedi.

Hockenheim son olarak 2019'da Formula 1'e ev sahipliği yaptı.