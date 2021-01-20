Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor
Ekleyen:
, Editör

Nürburgring'in ardından bir başka Alman yarış pisti olan Hockenheim da 2021 Formula 1 takvimine dahil olmak istiyor.

COVID 19 ve ülkelerdeki karantina şartları nedeniyle 2021 takviminden bazı yarışların daha düşmesi bekleniyor.

Böyle bir durumda Nürburgring, Mugello ve İstanbul Park gibi geçen yıl F1'e ev sahipliği yapan bazı pistlere fırsat doğabilir.

Hockenheim son yıllarda başarılı şekilde F1'e ev sahipliği yapmıştı ancak 2020 takviminde kendisine yer bulamadı.

Ancak Almanya Otomobil Kulübü AvD, Hockenheim'ın da yeni sezonda F1'de yer alabileceğini söyledi.

AvD'nin patronu Lutz Leif Linden, "2021  Formula 1 takviminde muhtemelen birkaç sürpriz daha göreceğiz."

"Almanya GP'nin organizatörü olarak tıpkı geçen yıl olduğu gibi Liberty Media'ya Hockenheim veya Nurburgring'de yapılacak olası bir Almanya yarışını sunmaya hazırız ve bekliyoruz." dedi.

Hockenheim son olarak 2019'da Formula 1'e ev sahipliği yaptı.

 
Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Önceki haber

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

Ogier: "2021 WRC sezonu yine çok yakın geçecek"
WRC WRC / Son dakika

Ogier: "2021 WRC sezonu yine çok yakın geçecek"

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

Son Haberler

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

1s
2
Formula 1

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

4s
3
Formula 1

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

9s
4
Formula 1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

22s
5
Formula 1

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

5s

Son Haberler

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor
F1

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
F1

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"
F1

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
F1

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
F1

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

Son Videolar

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
3s

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.