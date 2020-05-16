Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye yakın

Hockenheim'ın Formula 1'deki geleceği bir süredir önemli tartışma konularından bir tanesi ve geçen yıl Mercedes'in sponsorluğunu çekmesinin ardından 2020 takviminden düştüler.

Ancak Hockenheim, son yıllarda en heyecan verici yarışlara ev sahipliği yapan pistlerden birisiydi ve bu düşüş tüm taraftarları üzdü.

Fakat koronavirüsle ilgili durum, Hockenheim'ın 2020 takvimine dönüş umutlarını arttırdı ve taraflar artık 2020 takvimi için görüşüyorlar.

Pistin CEO'su John Teske, görüşmelerde büyük yol kat ettiklerini doğruladı.

Teske, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda, "Doğru, Formula 1 ile yaptığımız görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Başlangıçta bir araştırmayken şimdi somut bir noktaya geldik. Diğer şeylere ek olarak yarışı mümkün kılmak için gerekli şartlara da bakıyoruz. Mesela izinler, enfeksiyonların sayısı ve pistin durumu gibi. Elbette finansal tarafla da ilgili. Bunlar hepimiz için önemli noktalar. ”

"Ücretlendirme konusunda Formula 1'deki normal modelden tamamen sapmamız gerekiyor. Normalde yarışa ev sahipliği yapmak için organizatörler tarafından ev sahipliği yapma ücreti ödenir, ki organizatörün bunu sadece bilet satışları ile telafi edebilmesi gerekir. Ancak bu sistem seyirci olmadan çalışmaz, bu herkes için açık olmalı."

"Bu sistemi kaldırdığımızda, uygulayabileceğimiz birçok seçenek var, ama şu anda bununla ilgili ayrıntılara girmek istemiyorum. Bir F1 yarışına ev sahipliği yapma konusunda ekonomik riskler alamayız. Buna bağlı kalacağız."

"Hatta bir adım daha ileri gidebilirim: böyle bir yılda bir pist olarak biraz para kazanmak zorundayız. Aylardır süren mevcut durumu bir noktaya kadar telafi etmemiz gerekiyor." dedi.

Olası tarihle ilgili Teske, "Şu noktada F1 takvimiyle veya Hockenheim'daki yarışla ilgili tarihlerle ilgili spekülasyonları onaylayamıyorum ya da reddedemiyorum. Ama eğer yapılacaksa, elbette Avrupa bölümünde olacak. Top şimdi Formula 1'de. Geçici takvimin yakında yayınlanacağını düşünüyorum. Ülkelerdeki durum henüz tamamen net değil. koronavirs nedeniyle düzenlemeler sürekli değişiyor. Bugün yürürlükte olan şey yarın artık geçerli olmayacak." dedi.

Christian Nimmervoll