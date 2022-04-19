Hırsızlığa uğrayan Leclerc'in 300 bin euro değerindeki saati çalındı!

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Pazartesi günü, Leclerc için unutulması gereken akşamlardan birisi oldu. Monakolu sürücü, antrenörü Andrea Ferrari ile birlikte Versilia'daydı ve saat 22:00 sularında küçük bir taraftar grubu, Leclerc'i görerek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

Leclerc, bu isteği kıramadı ve aracından inip, fotoğraf çekinmeyi kabul etti. Fakat orada bulunanlardan birisi, Ferrari pilotunun saatini bileğinden ustaca çıkardı ve ardından gözden kayboldu.

Tam markası Richard Mille RM67 'Leclerc' olan bu özel yapım saatin değerinin 300 bin euronun biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fakat özel bir açık artırmadan kolayca bir milyon euroyu bulabilir.

Richard Mille, geçen yıldan beri Ferrari'nin sponsorları arasında yer alıyor ve Leclerc'i alt kategorilerden beri destekliyor.

Hırsızın mahareti göz önüne alındığında, bunun planlı bir hırsızlık durumu olduğu düşünülüyor.

Leclerc soyulduğunu fark edince hemen olayı yerel yetkililere bildirdi. Şimdi faillerin belirlenmesine yardımcı olabilecek herhangi bir güvenlik kamerası olup olmadığını anlamak adına hırsızlık bölgesinde soruşturma yürütülüyor.