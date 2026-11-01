Formula 1 Meksika GP

Hirakawa, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkıyor: “Hep bugünün hayalini kuruyordum”

Meksika GP'de sürpriz şekilde Haas koltuğuna geçen yedek pilot Ryo Hirakawa, son turdaki aksaklığa rağmen hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 15:30

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında 19. sırada yer alan Ryo Hirakawa, yedek pilotluk görevinden yarış koltuğuna uzanan özel günün ardından açıklamalarda bulundu. Seans boyunca uyum sağlamak ve hazırlanmak için yoğun bir mesai harcadığını belirten Japon pilot, takımın kendisine sağladığı büyük destek için minnettar olduğunu dile getirdi.

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Q1 seansındaki son hızlı turunda trafiğe takıldığı için şanssızlık yaşadığını ancak aracın hissinin gayet iyi olduğunu vurgulayan Hirakawa, yarışta piste çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Sıralama seansını ve ilk F1 yarışı öncesindeki hislerini değerlendiren Ryo Hirakawa, şu ifadeleri kullandı: "Burada yedek pilot olarak bulunuyorum ve her an hazır olmak benim görevim.”

“Hep bugünün hayalini kuruyordum ve işte bugün, F1 yarışında mücadele etme hayalim nihayet gerçek oldu.”

Ryo Hirakawa, Haas F1

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Gün adeta su gibi akıp geçti, öğrenmem gereken pek çok detay vardı ve takım bu süreçte bana inanılmaz destek oldu, bu yüzden hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.”

“Yarış için geceden sabaha gözden geçirmemiz gereken çok şey vardı ancak temel odağımız Q1 seansını geçebilmekti. Ne yazık ki son hızlı turumda ciddi bir trafiğe takıldım. Araç gerçekten çok iyiydi, bu yüzden böyle bir şanssızlık yaşamak üzücü oldu.”

“Gece boyunca çok çalıştım yarış için şimdiden büyük bir heyecan duyuyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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