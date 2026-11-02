Formula 1 Meksika GP

Hirakawa ilk F1 yarışında puanı kazandı: “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

Haas ile sürpriz bir şekilde F1 kariyerine adım atan Ryo Hirakawa, Alpine pilotlarının aldığı cezaların ardından Meksika GP'sinde ilk puanını kazandı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 13:20

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Ryo Hirakawa arrives in the paddock.

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Esteban Ocon'un yerine son dakika Haas koltuğuna oturan Ryo Hirakawa, çıktığı ilk Formula 1 yarışından puanla ayrılmayı başardı. Meksika Grand Prix'sini pist üstünde 13. sırada tamamlayan Japon pilot, yarış sonrasında açıklanan art arda cezalarla ilk 10 içerisine girdi.

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Sarı bayrak kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Franco Colapinto ve Pierre Gasly ceza alınca Alpine takımı kazandığı tüm puanları kaybetti. Bu durum Haas cephesinde sevinç yaratırken, Hirakawa çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

İlk yarış tecrübesini ve yaşadığı heyecanı değerlendiren Ryo Hirakawa, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse bugün özellikle start anında ve ilk turda daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey vardı.”

“Birinci viraja girerken ve etrafımız araçlarla doluyken fren noktasını kestirmek hiç kolay değildi. Temel amacım yarışı tamamlayıp tecrübe kazanmak olduğu için başlangıçta biraz fazla temkinli davrandım ve risk almadım.”

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Yarışın ilk bölümü benim açımdan oldukça zorlu geçti ancak rakiplerimin ne yaptığına bakarak sürekli yeni şeyler öğrendim. Güvenlik Aracı sonrası yumuşak lastiklere geçtiğimizde kendime olan güvenim belirgin şekilde arttı. Son bölümde çok daha rahattım ve pist üstünde iki aracı geride bırakmayı başardım.”

“Mücadeleyi bu şekilde tamamladığım için son derece mutluyum. Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, yaşadıklarımı tam olarak sindirmem gerekiyor. Sadece bu özel anın tadını çıkarmak istiyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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