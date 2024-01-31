Hinchcliffe: "Ricciardo bu yıl kendisini kanıtlamak zorunda"

Daniel Ricciardo'nun McLaren ile 2023 sezonu için anlaşması bulunmasına rağmen taraflar, 2022 sezonunun ardından yollarını ayırmışlardı.

Ricciardo, spora kısa bir ara vermek istedi ve bundan ötürü Red Bull'un yedek pilotu oldu. Ancak sezon ortasında Nyck de Vries koltuğunu kaybedince, Ricciardo da Red Bull'un diğer takımı AlphaTauri ile pistlere döndü.

Ricciardo, pistlere döndükten hemen sonra Zandvoort'ta sakatlandı ve bundan ötürü yine belli bir süreyi kenarda geçirdi. Fakat geri döndükten sonra Meksika'da güçlü bir yarış çıkardı.

Yine de henüz Yuki Tsunoda'ya karşı üstünlük kuramadığı görülebiliyordu.

Yarış pilotu James Hinchcliffe, bundan ötürü Ricciardo'nun 2024'te kendisini kanıtlamak durumunda kalacağını düşünüyor.

Eski IndyCar pilotu,"Red Bull Racing, Ricciardo ve Sergio Pérez'in Verstappen'in yanındaki koltuk için çekiştiği söylentilerini yalanlamadı."

"Daniel'in sezon ortasında yaptığı geri dönüş, yarışlardan uzak kaldığı süre göz önüne alındığında kayda değer olsa da, sakatlık onu geriye götürdü."

"Şimdiye kadar takım arkadaşı Yuki Tsunoda'dan çok daha iyi performans gösterdiğini söyleyemeyiz."

"Hazırlanmak için koca bir kış geçirdiği için bu yıl üzerindeki baskı daha da artacak çünkü 2018 sezonundan sonra bıraktığı kokpite geri dönmeyi hak ettiğini kanıtlamak zorunda olacak."

"Bu yılın ilk on yarışı, Ricciardo'nun McLaren'den kovulmasından sadece 18 ay sonra, yeniden Formula 1'in en gözde koltuklarından birine oturup oturamayacağının göstermesi açısından önemli olacak." dedi.