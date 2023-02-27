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Hinchcliffe, lastik battaniyelerinin kaldırılması gerektiğini savunuyor

IndyCar yarış galibi James Hinchcliffe, lastik battaniyelerinin kaldırılmasına karşı çıkan Formula 1 sürücülerini anlayamadığını söylüyor.

Altay Gök
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Hinchcliffe, lastik battaniyelerinin kaldırılması gerektiğini savunuyor
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F1 yönetimi lastik battaniyelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam ederken, başta Lewis Hamilton olmak üzere birçok pilot "tehlike yaratabileceği" gerekçesiyle herhangi bir kısıtlamaya karşı.

Lastik battaniyelerin kaldırılmasının ana nedenlerinden biri de elektrik tasarrufu, yani çevresel etkilerden bahsedebiliriz -ancak Hamilton, lastikleri pistte ısıtmak zorunda kalırken yakıt yakmak ile garajda ısıtmak arasındaki dengenin "anlamsız bir egzersiz" olduğuna inanıyor.

Konuyla ilgili konuşan eski IndyCar sürücüsü James Hinchcliffe, bu durumun nasıl bir tehlike yaratacağını anlayamadığını söylüyor. 

Hinchcliffe, "Bazı F1 sürücülerinin lastik ısıtıcılarının yasaklanması konusundaki isteksizliği kafamı karıştırdı. Yarış kalitesini arttırıyor, soğuk lastiklerle sürüş becerisini öne çıkarıyor, ayrıca nakliye ve enerji tüketiminden kaynaklanan israfı azaltıyor."

"Tehlikeli olduğu iddiası diğer birçok dört tekerlekli seride çürütülmüş vaziyette. Lastikleri ısıtmak için daha fazla yakıt kullanmanız gerekeceği yönündeki iddialar da doğru değil." 

"Soğuk lastikler daha az gaz kullanımı/daha yüksek tur süreleri anlamına gelir, bu da daha az yakıt tüketimi demektir."

"Belki şu anki Pirelli lastikleri bu projenin gerçekleşmesi için pek uygun değil, ama aynı üretici F2'de bunu sorunsuz bir şekilde yaptı."

"Onlara ihtiyaç duydukları zamanı vermelisiniz ve bu kesinlikle F1'in geleceğinde yer almalı. Ancak kuralı geçirmek için takımların %50'sinin desteğine ihtiyaç duymaları endişe verici." dedi.

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