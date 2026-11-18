Formula 1 Las Vegas GP

Hinchcliffe: "Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek"

James Hinchcliffe, yüksek hız avantajının fark yarattığı Las Vegas GP'de Mercedes ve Red Bull'un zirve için çekişeceğini, McLaren ve Ferrari'nin ise zorlanacağını öngördü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 13:50

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George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Eski IndyCar pilotu ve F1 yorumcusu James Hinchcliffe, bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’sinde zafer mücadelesinin Mercedes ve Red Bull arasında geçeceğini öne sürdü.

Yalnızca Las Vegas Bulvarı boyunca yaklaşık 1,9 kilometrelik tam gaz bölümüne sahip olan ve ağırlıklı olarak yavaş, 90 derecelik dur-kalk virajlardan oluşan pistte en yüksek hıza ulaşmanın belirleyici olacağını vurgulayan Hinchcliffe, bu yapının son dönemde Monza ve Bakü'de galibiyetleri paylaşan iki takıma büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

F1 Nation podcast'ine konuk olan Hinchcliffe, Mercedes'in favori olup olmadığı sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Bence Las Vegas mücadelesi Mercedes ve Red Bull arasında geçecek.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Monza, Red Bull'un yükselişinden hemen önceki döneme denk gelmişti. Bakü ise bu yükselişin başlangıcıydı ve hatırlarsanız George yarışı Max’in sadece 0.196 saniye kadar önünde kazanmıştı. Dolayısıyla yarışın bu iki takım arasında geçeceğini düşünüyorum.”

“Önümüzde en ikonik uzun düzlükler var. Bir yanda kâğıt üzerinde özellikle içten yanmalı motor tarafında en rekabetçi güç ünitesine sahip Red Bull, diğer yandaysa gerçek anlamda en hızlı güç ünitesi olan Mercedes bulunuyor. Bu yüzden iki takımın Las Vegas’ta öne çıkan ekipler olacağını düşünmek bence yanlış değil."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

McLaren'in de Mercedes motoru kullanmasına rağmen Nevada'da aynı etkiyi yaratamayacağını dile getiren Hinchcliffe, son güncellemelerin aracın temel verimlilik sorununu çözmediğini ve pist yapısının hem McLaren'e hem de Ferrari'ye ters geleceğini ifade etti: "McLaren’in aracı hâlâ yeterince verimli değil.”

“Son güncellemeler aracın çalışma aralığını ve genel performansını elbette biraz geliştirdi ancak düşük hızlar bu araçla hiçbir zaman en güçlü yanları olmadı.”

“Evet, Mercedes güç ünitesi kullanıyorlar ama bunu ne kadar optimize edebildikleri tartışılır.”

“Pistteki virajların yapısı da bence McLaren'in güçlü yönlerine pek hitap etmiyor. Açıkçası düzlüklerdeki açıkları nedeniyle Ferrari için de durum aynı."

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- Motorsport.com Ekibi

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