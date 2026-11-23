Formula 1 Las Vegas GP
Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”
Las Vegas’ta Leclerc ve Hamilton'ın yeniden temas yaşamasının ardından F1 yorumcusu James Hinchcliffe, Fred Vasseur'un Katar'da Oliver Bearman'ı düşünmeye davet etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Kas 2026 09:40
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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye ceza alan ve yarışı 10. sırada tamamlayan Charles Leclerc, Ferrari'nin takımlar sıralamasındaki ikincilik mücadelesinde kritik puanlar kaybetmesine yol açtı. Meksika'daki yarışın ardından Las Vegas'ta da iki pilotun pist üstünde karşı karşıya gelmesi, İtalyan ekibinde artık net sınırlar çizilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.
Yarışın hemen ardından Leclerc'i yanına çağırarak görüşme yapan takım patronu Fred Vasseur'ün bugüne dek takım içi kurallar koymaktan kaçındığı ancak artık müdahale edilmesi gerektiğini kabul ettiği belirtildi.
Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Konuyu F1 TV yayınında değerlendiren James Hinchcliffe, Vasseur'ün Katar Grand Prix'si için radikal bir karar alarak pilotlardan birini kenara çekmesi ve genç yetenek Oliver Bearman'a şans vermesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: "Vasseur’ün yerinde olsanız tüm bu olaylar yaşandıktan sonra ne yapabilirsiniz ki? İlk tercihiniz olmasa da bir pilotunuzu yedeğe alabilirsiniz.”
“Ben Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım, ikisinden birini kenarda bekletir ve onlara iyi bir ders verirdim. Böylece yaptıklarının ciddi sonuçları olduğunu anlamalarını sağlardım.”
“Fred'in başka ne yapabileceğini gerçekten bilmiyorum, onun adına üzülüyorum. Olayı bu kadar gereksiz kılan bir diğer nokta da şu: Yarışta 352 geçiş yaşandı. Burası Monako değil, yani geçiş yapmak için elinizde kritik tek bir fırsat olmuyor.
“Dolayısıyla bu kadar gereksiz bir riske girmeye hiç gerek yoktu."
Son iki olayda da hatanın Charles Leclerc'de görülmesi ve Haas ile sözleşme görüşmeleri yürüten Oliver Bearman'ın gelecekte Ferrari’de olmak istemesini daha önceden de belirtmesi, böyle bir hamlenin iki yıldız pilota da "dokunulmaz değilsiniz" mesajı verebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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