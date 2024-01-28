Hinchcliffe: "Aston Martin'in iki iyi pilota ihtiyacı var"
Yarış pilotu James Hinchcliffe, Lance Stroll'ün geçen yılki performansının yetersiz olduğunu ve artık takımdan gönderilmesi gerektiğini düşünüyor.
Geçen yılın başlangıcı Lance Stroll için hiç de kolay değildi çünkü bisiklet antrenmanı yaparken düşmüş ve iki elinden de sakatlanmıştı.
Yine de Bahreyn Grand Prix'sine katıldı ve ilk yarışında iyi bir performans sergileyerek beklentilerin üzerine çıktı.
Fakat sonrasında Fernando Alonso iyi performans gösterirken, Stroll hiçbir zaman İspanyol pilotla aynı seviyeye gelemedi.
Sonuç olarak Alonso yılı sekiz podyumla dördüncü bitirirken, Stroll bir kez bile podyuma çıkamadı.
Eski yarış pilotu James Hinchcliffe, Speedweek'e verdiği bir röportajda Stroll'ü eleştirdi.
Eski IndyCar pilotu, "Stroll geçen sezon ne sıralama turları ne de yarışta Alonso'yla aynı seviyede değildi."
"Alonso hiç şüphesiz çıtayı yükseğe koyuyor ve çok üst düzey bir performans sergiliyor. Fakat Lawrence Stroll, Aston Martin'i gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirmek için takımın altyapısına ve personeline milyonlarca yatırım yaparken, bu takımın pistte iki güçlü sürücüye ihtiyacı var."
"Alonso, Red Bull Racing'in iki yıldızı dışında en çok podyuma çıkan isim oldu. Stroll ise bir kez bile ilk üçe giremedi."
"Araç zaman zaman sürmesi zor görünüyordu, ancak yol tutuş özellikleri değişirse, en iyi performansı elde etmek için sürücünün de değişmesi gerekir - ve Stroll bu açıdan Alonso'dan çok daha zorlandı."
"En güçlü performanslarından bazıları sezon sonuna doğru geldi, bu nedenle performansının doğru yönde gitmesini umabiliriz."
"Eğer durum böyle olmazsa, 2025'te takımdaki yeri tehlikeye girebilir." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, during the drivers' parade
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