Formula 1 Amerika GP

Hinchcliffe: "Antonelli'nin yükselişi Russell'ı Mercedes'ten ayrılmaya itebilir"

Eski IndyCar sürücüsü ve F1 TV yorumcusu James Hinchcliffe, Kimi Antonelli'nin Mercedes'teki yükselişinin ardından George Russell'ın takımdaki uzun vadeli geleceğini yeniden değerlendirebileceğini öne sürdü.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 09:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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George Russell'ın Mercedes'teki uzun vadeli geleceği, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından tartışma konusu oldu.

Russell, 2026 Formula 1 sezonuna şampiyonluk için favorilerden biri olarak başlamıştı. Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini ve Çin sprint yarışını kazanan Russell, daha sonra takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 'şampiyona liderliğine yükselen en genç pilot' olmasına tanıklık etti.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini Austin'de kazanan Antonelli, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış durumda. İtalyan pilot, Amerika'da şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçırsa da Meksika Grand Prix'sinde bunu başarmak için bir şans daha elde edecek.

F1 TV yorumcusu ve eski IndyCar sürücüsü James Hinchcliffe, F1 Nation podcast'inde yaptığı değerlendirmede Russell'ın gelecekte Mercedes dışındaki seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

Hinchcliffe, "Bu gerçekten benzersiz bir durum çünkü Kimi, Toto Wolff tarafından özellikle seçildi ve alt serilerden itibaren yetiştirildi. O, Mercedes'in eseri ve Toto'nun projesi."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

"George da daha sınırlı ölçüde benzer bir süreçten geçti ve Mercedes ailesinin bir parçasıydı. Williams'ta yarışmasını sağladılar ve onu Lewis Hamilton'ın yerini alması için hazırladılar. Bu sezon da kendi otoritesini ortaya koyması gereken yıldı."

"Bir pilotun sezon boyunca takım arkadaşına yenilip 'Artık işim bitti, bu adam benden daha iyi' diye düşünmesini beklemezsiniz. Bunun yerine, 'Bu yıl benden daha iyiydi ama geri dönebilirim. Bu takımı hâlâ kendi takımım haline getirebilirim' diye düşünür."

"Ancak tüm faktörleri değerlendirdiğinizde; bunu nasıl başardığına, ne kadar genç olduğuna, kariyerinin bu kadar erken döneminde bunu yapmasına ve Toto'nun özel projesi olmasına baktığınızda, beyninin en azından %1'i başka seçenekleri değerlendirmeyi düşünmüş olmalı."

"Şöyle bir durum var: George'un sözleşmesinin uzatılması ve bunun duyurulması geçen yıl biraz zaman aldı. Bu görüşmeler zaten başlamıştı, değil mi?"

"Sonunda Mercedes'e döneceği oldukça açık olsa da menajerlik ekibinin padokta dolaşarak farklı insanlarla görüştüğünü kesin olarak biliyorum."

"Yani bu ilişkiler zaten kuruldu. Başlangıçta 2026 sezonu için görüşmeler yapılmıştı. Bu temasların yeniden kurulamayacağını söylemek için hiçbir neden yok; görüşmeler oldukça hızlı bir şekilde tekrar başlayabilir." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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