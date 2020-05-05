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Formula 1 / San Marino GP / Nostalji

Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP

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Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
5 May 2020 08:00

Formula 1'in en karanlık hafta sonunu geçirdiği 1994 San Marino GP'den bir sene sonra Damon Hill, aynı pistte kendisi ve Williams takımı için Ferrari pilotları Jean Alesi ve Gerhard Berger'in önünde dokunaklı bir yarış zaferi elde etti.

Yarış öncesinde, bir önceki sene hayatını kaybeden Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna için bir dakika saygı duruşu gerçekleştirildi. Pilotlar yenilenen pist üzerinde starttan önce gridde çember oluşturarak bir önceki sene hayatını kaybeden isimleri saygıyla andılar.

Fans pay tribute to Ayrton Senna

Fans pay tribute to Ayrton Senna

Photo by: Ercole Colombo

The drivers stand on the grid, in remembrance a year after the deaths of Ayrton Senna and Roland Ratzenberger

The drivers stand on the grid, in remembrance a year after the deaths of Ayrton Senna and Roland Ratzenberger

Photo by: Motorsport Images

1994'te keyifsiz bir şekilde yarışı kazanan Michael Schumacher bu yarışa pilotlar şampiyonasında lider olarak gelmişti ve Berger'in 0.008 sn önünde pole pozisyonunu kazanmıştı.

Startın öncesinde konuşan Schumacher, "Ferrari'den ve aynı zamanda Williams'tan korkmalıyız. Gerhard sadece 0.008 sn geride kaldı." demişti.

David Coulthard, takım arkadaşı Hill'in önünde 3. sıradaydı. Hill bu durum için "Gridde 4. sırada olmayı sevmiyorum ancak bu durum yarış için beni olumlu yönde motive edecek!" demişti.

5. sıradan yarışa başlayacak olan Alesi, pazar günkü ıslak zeminde gerçekleştirilen ısınma seansında Berger'in önünde en hızlı isim oldu.

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, and Gerhard Berger, Ferrari 412T2 start on the front row of the grid

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, and Gerhard Berger, Ferrari 412T2 start on the front row of the grid

Photo by: Motorsport Images

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, Gerhard Berger, Ferrari 412T2,, David Coulthard, Williams FW17 Renault, Damon Hill, Williams FW17 Renault, Jean Alesi, Ferrari 412T2,, Mika Hakkinen, McLaren MP4/10 Mercedes,, Eddie Irvine, Jordan 195 Peugeot, and Johnny Herbert, Benetton B195 Renault, at the start

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, Gerhard Berger, Ferrari 412T2,, David Coulthard, Williams FW17 Renault, Damon Hill, Williams FW17 Renault, Jean Alesi, Ferrari 412T2,, Mika Hakkinen, McLaren MP4/10 Mercedes,, Eddie Irvine, Jordan 195 Peugeot, and Johnny Herbert, Benetton B195 Renault, at the start

Photo by: Motorsport Images

Yarış ıslak zeminde başladı ve Schumacher yağmur lastikleriyle Berger ve iki Williams pilotunun önünde liderliğini korudu.

Gerilerde, McLaren ile F1'e dönüş yapan Nigel Mansell 9. sıradaydı ve takım arkadaşı Mika Hakkinen'den 1 sn yavaş kalmıştı. O, yarışa kuru zemin lastikleriyle başladı ve ilk başta diğer kuru zemin lastikli pilotlar gibi zorlandı. Ancak çok geçmeden pist kuruyunca yağmur lastikleriyle yarışa başlayan isimler pite geldiler.

Luca Badoer'e tur bindirirken son şikanda neredeyse yarış dışı kalan Berger, 5. turda pite geldi ancak debriyajda yaşadığı sorun nedeniyle kalkmakta zorlandı. Aynı dakikalarda lider Schumacher, spin atan Ligier aracına vurmaktan son anda kurtulsa da o da bir süre sonra yarış dışı kalmaktan kurtulamadı.

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement

Photo by: Motorsport Images

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement

Photo by: Motorsport Images

Schumacher, kuru zemin lastikleriyle pitten çıkışında Piratella öncesinde ıslak çimenlere çıkmasının ardından aracının kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı.

Schumacher, "Start iyiydi ve trafik içerisinde zor olsa da Berger'i kontrol altında tutuyordum. Lastik değişiminden sonra aracın arkasının biraz stabil olmadığını hissettim. Neden pist dışına çıktım bilmiyorum ancak bunun nedenini anlamalıyız. Hızlıydım ve şanslı olduğumu hissettim çünkü gerçekten yaralanacağımı düşündüm." demişti.

Schumacher'in kazasının ardından Berger, Hill'in önünde lider durumdaydı. Coulthard ve Alesi ise üçüncülük için savaşıyordu. 11. turun ardından, Berger bir kez daha pite geldi ancak bu sefer debriyaj sorunu daha da büyüktü ve motoru stop ettirdi. Araç yeniden çalıştırılırken çok fazla zaman kaybedildi. Avusturyalı sürücü sonunda yarışa döndüğünde, Ferrari mekanikeri arka krikoyu sinirle fırlattı. Galibiyet şansı tamamen gitmişti.

Gerhard Berger, Ferrari 412T2

Gerhard Berger, Ferrari 412T2

Photo by: Motorsport Images

Damon Hill, Williams FW17 leads David Coulthard, Williams FW17

Damon Hill, Williams FW17 leads David Coulthard, Williams FW17

Photo by: Sutton Images

Berger, "Isınma seansında yarış aracımla sadece bir tur atmıştım. Bu araç, yedek aracın aksine kuru zemin ayarlarıyla hazırlanmıştı. Debriyajın üstüne çok fazla yük binebileceğini fark etmemişim. Bu araçla yarışmaya karar verdim. Pistin hızlı kuruyacağı açıktı ancak debriyajı iyileştirmek için fırsatımız olmadı."

"Pitte motoru stop ettirmeseydim dahi kazanabileceğimi düşünmüyorum. İyi ilerleme kaydetsek de Williams'lar ile aynı seviyede değiliz. Ancak pitten sonra lider durumda kalabilseydim, en azından pozisyonumu savunma şansım olacaktı." dedi.

Berger'in ilk sırayı kaybetmesinin ardından Hill liderliğe yükselmişti ancak onun arkasında, Alesi ile üçüncülük savaşını kazanan Coulthard vardı. Ancak Coulthard'ın yeni Villeneuve virajında spin atmasıyla bu baskı da ortadan kalktı.

Coulthard, "Sınırları aştım. 2. vitese düşüp pit limiti düğmesine bastım. Ardından her şeyin yavaşlaması biraz zaman aldı." dedi.

David Coulthard, Williams FW17 Renault

David Coulthard, Williams FW17 Renault

Photo by: Motorsport Images

Jean Alesi, Ferrari 412T2

Jean Alesi, Ferrari 412T2

Photo by: Sutton Images

Coulthard, yarışa Alesi'nin önünde geri dönmeye başardı ve bu iki isim bir kez daha mücadeleye giriştiler. Onlar mücadele ederken Hill, üstün bir şekilde zafere doğru ilerliyordu. Coulthard'ın pit alanında hız limitini aşması nedeniyle 10 sn pitte dur kalk cezası verildi. Ardından başka bir sorun nedeniyle Coulthard, 4. kez pite girmek zorunda kaldı.

Coulthard, "Spin esnasında ön kanat kenarına hasar verdim ancak bir sonraki pit stopta bunu fark etmemiştim. Orta stinti tamamen kırık kanatla, 2 sn yavaş bir şekilde geçirdim. Pit alanında hız ihlali için pite geldim ancak o noktada burunu değiştiremedik ve lastiklerim çok kötüye gidiyordu." demişti.

Hill yarışı Alesi'nin 18.5 sn önünde kazandı ve Schumacher'in yarış dışı kalması sayesinde şampiyonada liderliğe yükseldi. Berger ise daha geride 3. olsa da yarışın en hızlı turunu attı.

Race Winner Damon Hill, Williams FW17 Renault

Race Winner Damon Hill, Williams FW17 Renault

Photo by: Motorsport Images

Jean Alesi, Ferrari, Damon Hill, Williams, Gerhard Berger, Ferrari

Jean Alesi, Ferrari, Damon Hill, Williams, Gerhard Berger, Ferrari

Photo by: Motorsport Images

Yarışın ardından Hill, "Çok düşünmem, yarışı okuyabilmek için tüm taktik yeteneğimi kullanmam gereken bir yarıştı. Sürekli değişen koşullarla oldukça zorlu bir yarıştı. Kuru zemin lastikleri için ne zaman pite geleceğimize karar vermek, tur yiyen pilotları geçmek oldukça zordu. Bugün hata yapmak çok kolaydı."

"Dürüst olmam gerekirse, sürekli olarak geçen sene çok berbat zaman geçirdiğimiz yerde olduğumuz aklıma geliyordu. Sürekli olarak bunu göz ardı edip işi başarmaya odaklandım. Ancak bugün iyi bir yarıştı ve Ayrton da bunu onaylayacaktır." demişti.

Alesi ikincilikten memnun olsa da Coulthard'ın ikili mücadelelerdeki sürüşünden pek memnun değildi. Alesi, "Coulthard'ın beni yanlış bir şekilde sürekli engellemesi nedeniyle çok önemli saniyeler kaybettim. Sizden daha hızlı birisinin geçmesini, özellikle yarışın başında sürekli olarak zigzaglar yaparak engellememelisiniz."

"Coulthard, bir noktada beni engellemek için vurdu bile. Yine de David'in galibiyetimi engellediğini söylemek istemiyorum. Kazanan ile aramızdaki fark, kaybettiğim zamandan daha büyüktü." dedi.

Nigel Mansell, McLaren on the grid

Nigel Mansell, McLaren on the grid

Photo by: Ercole Colombo

Nigel Mansell, McLaren MP4-10 Mercedes

Nigel Mansell, McLaren MP4-10 Mercedes

Photo by: Motorsport Images

Hakkinen ve Sauber'den Heinz Herald Frentzen, puan kazanan diğer isimler olurken geri dönen Mansell ancak 10. olabildi.

Mansell, "Yarışta rahattım ve puan alabileceğim pozisyona geldim. Araç dengeliyken bazı iyi zamanlar elde ettim. Ancak ardından bazı ciddi olaylarımız oldu, gerçekten oldukça fazlaydı ve durum daha zor hal aldı." dedi.

Aslında bu yarış, Mansell'ın F1 kariyerinde tamamlayabildiği son yarış oldu. Bir sonraki yarış olan İspanya GP'de aracın kontrol özelliklerinden şikayet eden ve erken veda eden şampiyon pilot ardından bir kez daha F1'den emekli olduğunu duyurdu.

Race Winner Damon Hill, Williams Renault

Race Winner Damon Hill, Williams Renault

Photo by: Motorsport Images

Damon Hill, Williams FW17 Renault

Damon Hill, Williams FW17 Renault

Photo by: Motorsport Images

Fans pay tribute to Ayrton Senna

Fans pay tribute to Ayrton Senna

Photo by: Motorsport Images

Nigel Mansell, McLaren

Nigel Mansell, McLaren

Photo by: Sutton Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik San Marino GP
Pilotlar Damon Hill , Gerhard Berger , Jean Alesi
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

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