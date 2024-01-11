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Hill'e göre Steiner, F1 dışındaki projelere "fazla" odaklandı

Damon Hill'e göre Günther Steiner'ın takımdan gönderilmesinin sebeplerinden birisi, Formula 1 dışındaki projelere ayırdığı zaman olabilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

2016'dan beri F1 padoğunun eğlenceli yüzlerinden birisi olan Günther Steiner, yeni sezonda Haas'ın başında olmayacak.

Steiner, Gene Haas'ın kararıyla takım patronluğu görevinden alındı ve yeni sezonda ne yapacağı bilinmiyor.

Netflix'in Drive to Survive programıyla epey ünlenen Steiner, dünya çapında en ünlü takım patronlarından birisi oldu. 

Fakat Steiner, bir yandan ün kazansa da, diğer yanda takımın başarılı sonuçlar almasını sağlayamadı.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Gene Haas için bardağı taşıran son damlanın, Steiner'in takım yönetimine paralel olarak bir sitcom yapımında yer alma kararı olduğunu öne sürüyor.

Hill, "Gunther'in Haas projesinin arkasındaki beyinlerden biri olduğunu unutmayın."

"Aslında Gene Haas sadece bir yatırımcıydı. Takım Steiner'ın takımıydı fakat bu ekibin sahibi o değildi."

"Steiner bu süreçte büyük ilgi görmeye devam etti ve Noel tatilinden önce, sitcom dizisinde yapımcı olma planlarından bahsettiği büyük bir röportaj verdi."

"Belki de bazı insanlar bunun biraz fazla olduğunu düşündü, çünkü bir takım patronu tamamen işine odaklanmalıydı." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

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