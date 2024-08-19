Hill'e göre bu yıl Verstappen ve McLaren şampiyon olacak
Eski Formula 1 pilotu Damon Hill, Max Verstappen'in sezonun ikinci yarısında zorlanacağını düşünüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leaves the garage
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
2024 Formula 1 sezonunun ilk yarışlarından sonra, bir başka Red Bull dominasyonu daha bekleniyordu ancak sezonun ilk yarısının sonuçları çok farklı bir tablo ortaya koyuyor.
İlk 14 yarışta yedi farklı kazanan vardı ve McLaren'ın güçlü performansından ötürü şampiyonada farklar çok az.
Bitime 10 yarış kala Max Verstappen Lando Norris 'in 78 puan gerisinde yer alıyor ancak McLaren'ın performansı düşünüldüğünde bu farkın bile kapanma ihtimali var.
Üstelik Red Bull Racing ile McLaren arasındaki puan farkı sadece 42.
Eski F1 şampiyonu Damon Hill, 26 yaşındaki Verstappen'in üst üste dördüncü F1 şampiyonluğunu elde etmesini bekliyor fakat mücadelenin yakın geçeceği görüşünde.
Hill, F1 Nation podcast'inde, “Max Verstappen'i durdurmak çok zor olacak."
"Mücadelenin yakınlaştığını biliyorum ama o bu galibiyetleri almak için pistin her santimetresi için savaşmaya istekli olduğunu gösterdi."
"Bu sonuçları şapkadan çıkarabilecek kapasiteye sahip.”
"Son dönemde biraz hayal kırıklığı yaşadı. Takımı oldukça eleştiriyor ve daha fazla aksiyon görmek istiyor."
"Şampiyonluk için son yıllarda alıştığından çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bence bu şampiyonluk için gerçekten çok mücadele etmesi gerekiyor."
"Bence en azından Brezilya'ya kadar mücadele devam edecek."
"Yarış kazanmak için hâlâ şansa ihtiyacınız var. Bir kez yarış dışı kaldığınızda, en hızlı yarış turuyla birlikte 26 puan kaybedersiniz.” dedi.
Peki takımlar şampiyonluğunu kim kazanacak?
Hill, “McLaren." cevabını veriyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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