Hill: "Zeki bir sürücüye karşı temkinli olmak yarışların bir parçası olmalı"

Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı altıncı sırada gören Alonso, yarıştan sonra 'potansiyel olarak tehlikeli' sürüş nedeniyle 20 saniye ceza aldı.

Bu ceza, sondan bir önceki turda 6. sıra için George Russell'ı geçmeye çalışırken Alonso'nun 6. virajda farklı bir sürüş stili sergilemesiyle ilgiliydi. Hakemlere göre bu, Mercedes pilotunun kaza yapmasına sebep oldu.

Yarıştan sonra hakemleri görmeye çağrılan Alonso, viraja daha iyi bir giriş yapabilmek için 6. virajda erken fren yaptığını söyledi.

1996 Dünya Şampiyonu Hill, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Alonso'nun cezası hakkında şunları söyledi: "George, Fernando'ya yaklaşma hızının bu kadar yüksek olduğunu görünce çok şaşırmış gibi geldi."

"Bence çok zorladı ve arka vites kutusunun altında kaldığı için önden kaymaya başladı."

"Bence bu noktada neyin yarış, neyin hile olduğunu belirlemek için zor bir noktaya geliyoruz."

"Bence FIA'nın potansiyel olarak tehlikeli olan şeyleri yapan insanları durdurmak istediğini varsaymalısınız, ama motor yarışları zaten tehlikelidir.

"Birine hamle yaparken dikkatli olmalısınız, eğer ona yaklaşıyorsanız, oyunbazlık yapmasına hazırlıklı olmalısınız."

"Bence formda oldukları ya da zeki oldukları için bir bireye karşı temkinli olmak bu sporun bir parçası olmalı."