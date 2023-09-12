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Hill, Wolff'un Verstappen'le ilgili "Vikipedi" yorumunu doğru bulmuyor

Damon Hill, Toto Wolff'un Max Verstappen'in kırdığı rekorlara yönelik yorumlarını doğru bulmuyor.

Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, bu yılki 14 yarışın 12'sini kazandı ve son 10 yarışın hepsinde damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Arka arkaya galibiyet rekorunu eline geçiren Verstappen'in bu performansı hakkında yorum yapan Toto Wolff, ilginç sözler sarf etti.

Wolff, Monza'nın ardından, "Bizim durumumuz biraz farklıydı çünkü takım içinde birbirine karşı savaşan iki pilotumuz vardı. Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor." demişti.

Bu sözler bazı F1 taraftarlarının ve çeşitli yorumcuların tepkisini çekti.

Eski F1 şampiyonu Damon Hill de bu açıklamaları doğru bulmayan isimlerden oldu.

Hill, yaptığı açıklamada, "Bu ifade kulağa oldukça kaba geldi, bence hoş değil."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Toto'nun yaptığı bir yorum gibi değil çünkü genelde rakiplerine karşı çok saygılıdır."

"Sanırım şu anda biraz acı çekiyor. Mercedes domine etmenin ne demek olduğunu bilen bir takım, oysa şimdi podyuma bile çıkamıyorlar."

"Dışarıdan bakıldığında durumu değiştirmek için ne yapacaklarını bilmiyor gibi görünüyorlar. Fakat kim bilir?" dedi.

Sonrasında Ferrari sorulduğunda Hill, "Ferrari Monza'da harika bir performans sergiledi ama pist araca uygundu."

"Nereye gidersek gelelim, Red Bull diğerlerinden bir adım önde ve olayların nasıl gelişeceğini seyretmekten başka yapacak bir şey yok."

"Red Bull bu sezon her yarışı kazanabilir mi? Bence imkansız değil." dedi.

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