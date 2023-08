Hill: "Wolff'ün 'artık kazanamıyor olması' Horner'a keyif veriyor"

Horner ve Wolff son yıllarda birçok kez karşı karşıya geldi ve 2021 sezonu boyunca hem Red Bull hem de Mercedes zirve mücadelesi verirken bu durum doruğa ulaştı.

Mercedes'in 2022'de zemin efektli araçlara geçmesiyle hızı düştüğünde, Red Bull lider konuma geldi ve hem Max Verstappen hem Sergio Perez ile rekor sayıda zafer elde etti.

Takım bu kez çıtayı daha da yükseğe taşıyarak 2023'te şu ana kadar her yarışı kazandı. RB19, sporun şimdiye kadar gördüğü en dominant araçlardan biri gibi görünüyor.

F1 Nation podcast'inde sezonu değerlendiren eski McLaren ve HRT pilotu Pedro de la Rosa, Horner'ın takım patronu olarak karşılaşacağı ana sorunun, griddeki en güçlü pakete sahip olduklarını ve bu yıl her yarışı kazanabileceklerini bildikleri halde motivasyonu nasıl yüksek tutacakları olacağını söyledi.

Bunun yanı sıra, Red Bull'un geçen yılki başarısından önce Mercedes'in turbo hibrit dönemde sekiz Takımlar Şampiyonluğu'nun tamamını almış olması nedeniyle Hill, Horner'ın Red Bull'un bir zamanlar Formula 1'de sahip olduğu hakimiyeti geri almaktan gurur duyacağını da sözlerine ekledi.

De la Rosa, "Bu çok zor. Bence Red Bull'un şu anda yaptığı en zor şey bu: Sadece kazanmak değil, kazanmaya devam etmek, diğerleriyle aradaki farkı korumak ve aracı geliştirmek."

"Bu yüzden çok zor ama bu onların harika bir takım olduğunu ve takımdaki derinliğin inanılmaz olduğunu kanıtlıyor."

"Kolay değil ve muhtemelen bu, herhangi bir Formula 1 takımının karşılaştığı en büyük zorluk." dedi.

Hill, Red Bull'un hakimiyetinin Formula 1'de geçmiş dönemlerdeki takımların hakimiyet yıllarına benzediğini ve 2023'ün ilk 12 yarışını kazanmalarının ardından; Mercedes takım patronu Wolff'e üstünlük sağlamanın keyfini çıkaracağını da sözlerine ekledi.

1996 Dünya Şampiyonu, "Bu bir bakıma 80'lerde McLaren ve Williams arasında bir ileri bir geri gidip gelmeye benziyor. Bilirsiniz, iki takım vardı ve başka kimse onlara yaklaşamıyordu."

"Elbette McLaren geri dönüş yolunda ve hatta Williams'ın bile öyle olduğunu iddia edebilirsiniz, ancak Red Bull için orada oturup Mercedes gerideyken liderliğin tadını çıkarmak inanılmaz oluyordur."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool