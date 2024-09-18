Hill, Villeneuve'ün Bakü'den sonra yaptığı Verstappen yorumuna katılıyor

Max Verstappen, 2024 Formula 1 sezonundaki en zorlu yarışlarından birini Azerbaycan Grand Prix'sinde, şampiyona rakibi Lando Norris'e yenilerek yaşadı.

McLaren, orta hamur lastiklerle geç bir pit-stop yaparak Norris’in Verstappen’i geçmesini sağladı ve İngiliz pilot böylece dördüncü sıraya yükseldi.

Verstappen yarışın büyük bir bölümünde ilk beşin dışında kaldı ancak takım arkadaşı Sergio Perez'in yarışın sondan bir önceki turunda Carlos Sainz ile çarpışmasının ardından beşinciliğe yükseldi. Verstappen Belçika GP'sindeki dördüncülüğünden sonra ikinci kez podyumda yer alamadı.

Eski F1 pilotu Jacques Villeneuve, Bakü'de Verstappen’in “garip” bir durumda olduğunu, zira strateji hakkında mühendisiyle neredeyse hiç konuşmadığını belirtti.

Damon Hill, Sky Sports F1 podcast'inde, Villeneuve'ün şampiyon için alışılmadık bir hafta sonu olduğu yönündeki görüşlerine katıldığını ifade etti.

Damon Hill, Max Verstappen'in performansı üzerine daha fazla patlama bekliyordu

Verstappen takım telsizinde açık sözlü olmasıyla tanınıyor ve özellikle Macaristan GP'si sırasında takımına yaptığı birkaç çıkışla eleştiri toplamıştı.

Azerbaycan GP'sinde de farklı değildi; Verstappen yarış boyunca karşılaştığı sorunlardan şikayet etti, aracını "sürülemez" olarak nitelendirdi ve aracının düşük hızda zıpladığından yakındı.

Hill, Verstappen'in bu sefer daha çekingen davrandığını, bunun sebebinin de muhtemelen Red Bull'daki geleceği ve potansiyel olarak griddeki başka bir takım hakkında daha fazla düşünmesi olduğunu düşünüyor.

Hill, “Villeneuve’ün ne dediğini tamamen anlıyorum ve buna katılıyorum. Max'te bir kabullenme var gibi görünüyor. Rekabetçi olmadığı için daha büyük bir öfke patlaması bekliyordum. Normalde çok talepkâr olur ve bunun böyle devam edemeyeceğini söyler.” dedi.

Hill ayrıca, Verstappen’in takım içindeki büyük sorunları fark ettiğini ve sadece telsizde "mutlu değilim" demesinin artık yeterli olmadığını, geleceğe odaklanması gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki yedi yarış Verstappen için Norris ile olan şampiyonluk yarışında çok önemli olacak, özellikle de McLaren'ın Red Bull'u Markalar Şampiyonasında geçmesinin ardından.

Helmut Marko'ya göre Red Bull, Perez'in Bakü'deki kazası nedeniyle Singapur'daki bir sonraki yarışa girerken zaten bir gerileme yaşadı.

Red Bull, son yarışa küçük bir güncellemeyle gelmişti ancak Perez’in kazada aldığı hasar nedeniyle Red Bull’un eski bir zemin versiyonuna dönmesi gerekecek ve bu da takımın arka arkaya test yapma şansını ortadan kaldıracak.

Singapur GP, Verstappen’in mevcut takvimde henüz kazanamadığı tek pist ve Verstappen, Norris’in Sürücüler Şampiyonasındaki 59 puanlık liderliğine zarar vermesini engellemek için çaba gösterecek.