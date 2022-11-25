Hill: "Vettel farklı rolle de olsa F1'e dönecek"
1996 F1 şampiyonu Damon Hill, Sebastian Vettel'in öyle ya da böyle Formula 1'e döneceği görüşünde.
Sebastian Vettel, 2022 Abu Dhabi Grand Prix'siyle, Formula 1 kariyerine son verdi ancak gelecekte spora dönüp dönmeyeceği konusunda kapıyı açık bıraktı.
Alman pilot henüz 35 yaşında olduğu için, aktif şekilde yarışmaya devam etmesi bekleniyor hatta bazıları 2024 veya 2025'te gride dönebileceğini söylüyor.
Bazıları ise Vettel'in artık yarışmayacağını, bunun yerine farklı görevlerde bulunacağını belirtiyorlar.
40 yaşında kariyerine son noktayı koyan 1996 F1 şampiyonu Damon Hill, Vettel'in er ya da geç Formula 1'e döneceğinden emin.
Hill, "Sebastian'ı son kez görmediğimizi düşünüyorum."
"Formula 1'e hangi rolle olursa olsun bir şekilde geri dönecek. Vettel sporun önemli bir parçası ve buraya katkı sağlamaya devam etmek için geri döneceğini düşünüyorum."
"Sanırım beklentilerini ve ne yapacağını değerlendirmek için biraz özgürlüğe ihtiyacı vardı. En azından bana göre öyle. Spor bir bakıma kör edici bir şey. Dünyaya hep padoktan ve kokpitten bakıyorsunuz. Dünyadaki büyük resmi görmek için Formula 1'den uzaklaşmanız gerekiyor."
"Sebastian, 2023'ün başında Formula 1'e bağımlı olmadan kendi programını oluşturabilir. Böyle bir olasılık bir yandan özgürlük hissi verirken, diğer yandan da oldukça korkutucudur."
"Vettel henüz çok genç. Ben kariyerimi noktalarken 40 yaşındaydım. Sebastian şimdi 35 yaşında. Yani çok, çok genç." dedi.
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