Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, altı yıllık Ferrari macerası geçen yılın sonunda bitti ve Alman pilot yeni sezonda Aston Martin adına yarışacak.

Aston Martin, Vettel'in takım ve araç içerisinde rahat hissedebilmesi için çeşitli çalışmalar yaptı ve genel olarak şimdiye kadar çok olumlu açıklamalar var.

Buna karşılık Vettel, sezon öncesi testlerinde dayanıklılık sorunları nedeniyle çok az tur atabildi ve bundan ötürü dezavantajlı duruma düşebilir.

Sky Sports'a konuşan eski F1 pilotu ve yorumcu Damon Hill, Vettel'in geçen yıl güven kaybı yaşadığını ve bu yıl bunu geri kazanmış olmasını umduğunu dile getirdi.

Eski F1 şampiyonu, "Sanırım Vettel, Ferrari'de istikrarını kaybetti. Bence özgüvenini zedeleyen ve sürüşünü etkileyen politik şeyler vardı."

"Fırsatlar kaçırdı, bu gayet doğru, ama aynı zamanda harika performansları da vardı."

"Bana göre Sebastian hâlâ çok şey yapabilir. Eğer galibiyet ve podyum için mücadele etme fırsatı görürse, eminim onları kazanabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak."

"Umarım kendine olan güvenini yeniden kazanabilir. Bazen ona baktığımda, onun motive ve kendinden emin görünmediğini düşünüyorum. Bu biraz endişe verici." dedi.