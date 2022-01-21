Hill: "Verstappen'in şampiyonluğu aldığı koşullar taraftarları tatmin etmedi"

FIA yarış direktörü Michael Masi, yarış lideri Hamilton ve ikinci sıradaki Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin verdi. Hollandalı böylece, son turda Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu aldı.

Yaşananların ardından Masi büyük tepki topladı ve FIA, Abu Dhabi'de alınan kararlar için kapsamlı inceleme başlattı.

Hamilton ve Mercedes taraftarlarının büyük bir çoğunluğu, Masi'nin İngiliz sürücüye yanlış yaptığını, hatta şampiyonluğu elinden çaldığını söylediler.

Hill ise, final yarışındaki bu tartışmanın "tatmin edici olmayan" bir sonuca yol açtığını söyledi.

Hill, Sky Sports'ta, "Bence, Lewis Hamilton taraftarları haklı bir şekilde çok mağdur hissediyorlar çünkü karar onların dezavantajına oldu ve şampiyonluğun çalındığını düşünüyorlar."

"Bu yüzden insanlar öfkeli."

"Ancak Hollanda tarafında tatmin edici olmayan bir şampiyonluk oldu."

"Hatta, kararın alınma şekline bakılınca adaletsiz olduğu bile söylenebilir."

"Bu başlı başına adaletsiz bir durum."

"Böyle bir yarışı ya da şampiyona düzenleyebileceğinizi düşünmüyorum, kuralları tüm yarışmacılara eşit şekilde uygulamanız gerekiyor." dedi.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen tarafından geçildikten saniyeler sonra radyodan, "Bu manipüle edildi." dedi.

Hill, Masi'nin baskı altında ezildiğini düşünüyor.

Eski sürücü, "Manipülasyon güçlü bir kelime."

"Bence bir anlamda manipüle edilmişti çünkü Masi, iki sürücü arasında heyecanlı bir yarışa izin vermek için baskı altındaydı."

"İki taraftan ve büyük olasılıkla Max tarafından gelen baskının altında ezildi. Bu yüzden Max ve Lewis arasındaki araçların turlarını almalarına izin verdi." dedi.

Hill, Hamilton'ın bu sezon yeniden Mercedes ile gridde olacağına inandığını da belirtti.

1996 dünya şampiyonu, Hamilton'ın ayrılma ihtimali hakkında, "Kariyerinin sonuna geliyor, bu yıllar sonra olabilir ama bankada çok şeyi var. 'Yapabileceğim her şeyi yaptım.' diye düşünebilir."

"Ancak eminim ki sekizinci dünya şampiyonluğu onun için çok cezbedicidir. Geri gelip, şampiyonluğu alıp tüm bunları geride bırakmak isteyecektir." cevabını verdi.