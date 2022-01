Hill: "Verstappen'in şampiyonluğu aldığı koşullar taraftarları tatmin etmedi"

FIA yarış direktörü Michael Masi, yarış lideri Hamilton ve ikinci sıradaki Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin verdi. Hollandalı böylece, son turda Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu aldı.

Yaşananların ardından Masi büyük tepki topladı ve FIA, Abu Dhabi'de alınan kararlar için kapsamlı inceleme başlattı.

Hamilton ve Mercedes taraftarlarının büyük bir çoğunluğu, Masi'nin İngiliz sürücüye yanlış yaptığını, hatta şampiyonluğu elinden çaldığını söylediler.

Hill ise, final yarışındaki bu tartışmanın "tatmin edici olmayan" bir sonuca yol açtığını söyledi.

Hill, Sky Sports'ta, "Bence, Lewis Hamilton taraftarları haklı bir şekilde çok mağdur hissediyorlar çünkü karar onların dezavantajına oldu ve şampiyonluğun çalındığını düşünüyorlar."

"Bu yüzden insanlar öfkeli."

"Ancak Hollanda tarafında tatmin edici olmayan bir şampiyonluk oldu."

"Hatta, kararın alınma şekline bakılınca adaletsiz olduğu bile söylenebilir."

"Bu başlı başına adaletsiz bir durum."

"Böyle bir yarışı ya da şampiyona düzenleyebileceğinizi düşünmüyorum, kuralları tüm yarışmacılara eşit şekilde uygulamanız gerekiyor." dedi.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images