Hill, Verstappen ve Hamilton’ın Spa’da kaza yapmasından endişeleniyor

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde şampiyonluk adayları Verstappen ile Hamilton, tekerlek tekerleğe mücadele etmekten çekinmedi ve ne yazık ki ilk turda Copse virajında ikili temas yaşadı. Bunun sonucunda Verstappen yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Şampiyonluk mücadelesi efsanevi Spa pistinde bu hafta sonu devam edecek ve Hill, son yıllarda Eau Rouge’de yaşanan kazalar göz önünde bulundurulduğunda F1 yarış direktörü Michael Masi’nin sürücüleri daha da tedbirli olmaları konusundan uyarıp uyarmayacağını sorguladı.

F1 Nation podcastine konuşan Hill, “Burası, Silverstone gibi hızlı bir pist. [Hamilton ile Verstappen] yüksek hızda temas yaşamaktan korkmadıklarını zaten gösterdiler ama Spa tamamen ayrı seviyede bir risk teşkil ediyor. Bu bir endişe.”

“Eğer Michael Masi olsaydım ve hafta sonunda sürücüler toplantısında olsaydım, şöyle derdim: Dinleyin çocuklar, buraya saygı duyun. Bu gittiğimiz en hızlı pistlerden biri, hiçbir kötü olayın yaşanmasını istemeyiz.”

“F2 yarışlarında, son yaşanan kötü olayların üzerinden uzun zaman geçmedi. Burada ekstra bir risk var, özellikle pist ıslak olduğunda. Son zamanlarda yağmurla birlikte çok fazla sorun yaşandı ama Spa’daki yağmurlu yarışlar hiç affedici olmuyor.” yorumlarını yaptı.

Formula 1 gazetecisi Tom Clarkson da Red Bull takım patronu Christian Horner’ın Verstappen’e asıl amacın temiz bir yarış çıkarmak olduğunu hatırlatıp hatırlatmayacağını merak ediyor.

Clarkson, “Eğer Christian Horner’sanız, bence Max Verstappen’le oturup konuşmalısınız ve ‘gerçekten temiz bir hafta sonuna ihtiyacımız var’ demelisiniz.”

“Çünkü son iki yarışta da ilk turda kazalara karıştı. Fazla sayıda puan kaybetti ve Spa’da Lewis Hamilton’ın ardında ikinci olmak onun için harika bir sonuç olur.” dedi.