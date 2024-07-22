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Formula 1 Macaristan GP

Hill: "Verstappen, Lambiase'den özür dilemeli"

1996 Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Max Verstappen’in, Macaristan'da yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'ye takım telsizinde "çok küstah" davrandığını ve "özür borçlu" olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dünya Şampiyonası liderliğini sürdürmek için zorlu bir yarış geçiren ve 5. sırada tamamlayan Verstappen, Macaristan GP'sinde pek çok faktör nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in erken pit yaparak önüne geçmesi, strateji konusunda yaşadığı çaresizlik ve Hamilton’la podyumun son basamağı için mücadele ederken çarpışması bu faktörler arasındaydı. Verstappen bu olaylardan duyduğu öfkeyi yarış mühendisi Gianpiero Lambiase’den çıkardı.

Kısaca “GP” olarak da anılan Lambiase, Verstappen takım telsizinden öfkesini dile getirirken ona katlandı ve tartışmayı elinden geldiğince iyi bir şekilde idare etmeye çalıştı.

Ancak Hill, Verstappen’in haksız olduğunu ve yarış mühendisinden özür dilemesi gerektiğini düşünüyor.

 Formule1.nl’nin aktardığına göre Hill,

“Max'in sesinin biraz sinirli geldiğini düşündüm.”

“Sürekli şikayet ediyordu, bana sorarsanız sesi biraz çaresiz geliyordu.

“Ama Gianpiero ile konuşma şeklinin çok küstahça olduğunu düşündüm. Bence Max’ten bir özrü hak ediyor.” dedi.

Hamilton Verstappen

Hamilton Verstappen

Verstappen’in konuyla ilgili görüşlerine bakılırsa, GP'nin Hill’in hak ettiğini düşündüğü özrü almayacağı anlaşılıyor. Verstappen, Macaristan’da takım telsizindeki sözleriyle fazla ileri gittiği yönündeki eleştirilere çok net bir mesaj verdi. Verstappen’in kısa ve net yanıtı: “Hepsi s**tirip gidebilir.” şeklinde oldu

Verstappen şunları ekledi: “Tabii ki sinirliyim ama daha önce de sinirlenmiştim.”

“Bazen fikrinizi dile getirmek için telsiz düğmesine basarsınız ve ben de bugün yaptım, belki ikinci pit-stop daha iyi bir karar olur diye düşündüm. Ama olmadı.”

“Ama bu araba sürerken dikkatimi dağıtmıyor. Tabii ki sinirliyim ama sonra yapmanız gereken işe odaklanıyorsunuz ve bu da tabii ki aracı kontrol etmek.”

“Bugün sadece sinirliydim.”

“Belki takım, o sırada neyi yanlış yaptıklarını fark etmedi veya bunun ne kadar ciddi olduğunu görmedi.

“Ama arabanın içindeyken farklı duygularınız da oluyor. Dün de söyledim, belki bazı insanlar bunun ne kadar ciddi olduğu konusunda aynı frekansta olmayabilirler.”

“Zaten zor bir yarış olacağını ve McLaren’ı yenmenin zor olacağını biliyordum. Ama o zaman en azından bir üçüncülük elde etmeniz gerekiyor ve bunu bile yapamadık.”

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oscar Piastri ilk Grand Prix zaferini kazandı ve McLaren'ın 1-2 yapmasıyla, McLaren, Red Bull ile Takımlar Şampiyonasındaki farkını 51 puana düşürdü.

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