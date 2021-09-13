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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

1996 Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, Max Verstappen'in İtalya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'a bilerek çarpmış olabileceği görüşünde.

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"

Bu yıl şampiyonluk için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, pazar günkü Monza yarışının 26. turunda pozisyon savaşı verirken ilk virajda temas yaşadılar.

Verstappen kerbün üzerine çıktı ve aracı havalandı. Ardından Hamilton'ın aracının üzerine düştü. Bundan ötürü hem Hamilton hem de Verstappen yarışa veda etti.

Kazanın ardından Hamilton'ı kendisine yer bırakmamakla suçlayan Verstappen'e, kazaya sebebiyet verdiği için 3 sıra grid cezası verildi.

1994 yılında, Michael Schumacher'in tartışmalı hareketi nedeniyle şampiyonluğu Alman pilota kaptıran Damon Hill, Verstappen'in ya "yanlış değerlendirme yaptığını" ya da bunun "hesaplanmış bir hamle" olduğunu belirtti.

Sky'da yorumculuk yapan Britanyalı eski F1 şampiyonu, "Max ve Lewis'in 1. virajda yaşadığı temasa tekrar baktığımda, söylemem lazım ki bunun [başarılı şekilde] gerçekleştirmesinin hiçbir yolu yoktu."

"Max'in, tıpkı Lewis'in başlangıçta Roggia'da kazadan kaçınmak için yaptığı gibi [temastan] kaçınması gerekiyordu. Bu yüzden çıkarılabilecek tek sonuç Max'in 'onu saf dışı bırakmam gerekiyor' diye düşünmesi olabilir."

"Bunu herhangi bir sürücü için düşünmek istemem ama bence bu ya bir yanlış değerlendirmeydi ya da Lewis'le temas etmek adına hesaplanmış bir hamleydi."

"Bu, gerçekten ama gerçekten sert bir itham ve kimseyi böyle bir şeyle suçlamak hoşuma gitmiyor fakat onun puan avantajı var ve bu, Mercedes'in kazanması gereken bir yarıştı."

"Tüm bunlar yaşandı ve Max hâlâ şampiyonada lider." dedi.

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Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”

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Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”
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