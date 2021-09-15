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Hill: "Verstappen/Hamilton kazası, kendilerini kontrol edemediklerini gösterdi"

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Eski Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, şampiyonluk adayları Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın Monza'daki temaslarının, 'kendilerini kontrol edemediklerini' gösterdiğini söyledi.

Hill: "Verstappen/Hamilton kazası, kendilerini kontrol edemediklerini gösterdi"

Verstappen'in ağır kazasına sebep olan Silverstone'daki temastan yalnızca üç yarış sonra Monza'da, iki sürücü bir kez daha temas yaşadı ve yarış dışı kaldılar.

Tesadüf ki 1995'te şampiyonluk için yarışırken Hill'in kendisi de, o zamanki rakibi Michael Schumacher ile Britanya ve İtalya GP'lerinde kaza yapmıştı.

Hill, şampiyonluk adayları arasındaki rekabetin büyük bir çekişmeye sahne olduğunu, ama hak edenin kazanacağı şekilde çözülmesini tercih ettiğini söyledi.

Hill Motorsport.com'a, "Yarışı, merak uyandırıcı yaptı. Büyüleyici ve enteresan bir hal aldı."

"Bizim sporumuzun böyle kazalarla sonuçlanmasının, utanç verici verici olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yetenek gösterisi olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok, kendilerini kontrol edemediklerini gösteriyor."

"Kaçınılabilirdi. Bu, yanlış verilmiş bir karar, ya da vazgeçmemek için yapılmış kasıtlı bir direniş."

"İkisi de sert oynuyor, ama dışarıdan gelerek birini geçmek için, en azından bir lastik önde olmak gerektiğini düşünüyorum. Max, hiçbir zaman o pozisyonda değildi."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Hill, Verstappen'in şikandaki kerbler üzerine çıkmasının, temas etmelerine sebep olduğunu söyledi.

"Bunu yaptıktan sonra, kontrolü kaybedersin."

"Daha öncesinde kaçış yoluna girerek ve başka bir yerde geçiş yapmayı deneyerek, temastan kaçınma şansı vardı ama bunu yapmadı."

"Belki de, eğer Lewis öne geçseydi, şansının biteceğini biliyordu."

"Sonuçları oldukça ağır ve neyse ki, Lewis yaralı değil. Başının lastik yüzünden ezildiği bir fotoğraf gördüm. Eğer Max, Lewis'in kafası lastiğin altındayken tekeri döndürseydi, çok kötü sonuçlar doğabilirdi. Ancak bu Max'in kontrolünde olan bir şey değil."

Hill ayrıca, İtalya'da McLaren'in aldığı 1-2 galibiyetinin Spa 1998'e benzer olduğunu belirtti. 

Hill, "Geçtiğimiz gün Zak [Brown] ile golf oynadım ve McLaren'daki dinamiği nasıl değiştirdiğini, aldığı büyük ve cesur kararları merak ediyorum. Tabii ki, Andreas Seidl'i almak da bunlardan biri."

"Araç iyi görünüyor. Rekabetçi  görünüyordu değil mi? Belki de, Mercedes ve Red Bull kadar iyi değildi ama rekabetçiydi. Daniel Ricciardo iyi ve olgun bir takım lideri oldu." dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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FIA, Sainz'ın Monza kazası sonrası emniyet kemerinin gevşekliğine bakacak

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