Hill ve Clarkson, O'Ward'ı Formula 1'de görmek istiyor

Haberi dinle

Uzun süredir F1 fırsatı bekleyen O'Ward, Abu Dhabi GP 1. antrenman seansında McLaren koltuğuna geçerek kariyerinde ilk defa bir F1 yarış hafta sonuna katılacak.

Yine de O'Ward'ın sadece bir antrenman seansıyla yetinmek istemediği oldukça açık, nitekim önce McLaren-Arrow'un Alex Palou ile anlaşmaya çalışması, sonrasında da Oscar Piastri derken Meksikalı sürücünün motivasyonu bir hayli düşmüş durumda.

F1 Nation podcast'ine konuşan Damon Hill ve Tom Clarkson, O'Ward'ı gelecek sezonlarda F1 gridinde görmek isteyen isimlerden bazıları.

Hill, "Pato geçtiğimiz sezonun sonunda Abu Dhabi'deki testlere katıldı ve araçtan inerken yüzünde oluşan ifadeyi hiç unutmuyorum."

"Sadece 'bu araba inanılmaz, hayatımda hiç böyle bir şey sürmedim, özellikle de hızlı virajlarda' dedi. Bir anda IndyCar ile Formula 1 araçları arasında performans seviyesi açısından büyük bir uçurum olduğunu fark etti."

"Bence Pato çok hızlı. Dört IndyCar yarışı kazandı, bu yıl Indy 500'de de yarıştı ve kazanamasa bile son tura kadar liderlik için mücadele etti." dedi.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

İki sezondur gridin en popüler ve en neşeli isimlerinden Daniel Ricciardo ile yarışan McLaren, sene sonu Avustralyalı pilotla yollarını ayıracak.

Bu konuya değinen Clarkson O'Ward'ın şamatacı kişiliğinin Ricciardo'nun bıraktığı boşluğu doldurabileceğini belirtti.

Clarkson, "Ricciardo yavaş yavaş sahneyi terk ediyor, O'Ward ise Formula 1'in seveceği, ilgi çekici bir karakter."

"İlgi çekici bir karaktere ihtiyacımız var ve Pato bu boşluğu kesinlikle doldurabilir, ancak henüz kendisini gösterip gösteremediğinden emin değilim."

"IndyCar'da şampiyon olduğu takdirde Zak Brown'ın (McLaren CEO'su) onu Formula 1'e getirmek için elinden geleni yapacağını biliyorum."

"Ama yine de McLaren'da iki genç pilot var: Lando Norris ve Oscar Piastri. Pato gibi bir isme nasıl koltuk bulabilir, bu belirsiz." dedi.

Logan Sargeant, Williams Academy Driver Fotoğraf: Williams

Son dönemde IndyCar sürücülerinin veya Amerikan sürücülerin ismi sık sık F1 ile anılıyor.

Spora giriş yapmaya en yakın isim AlphaTauri ile anlaşan IndyCar sürücüsü Colton Herta idi, ancak FIA'nın kendisine süperlisans vermemesi sonucu anlaşma iptal oldu.

Buna rağmen bir isim F1 koltuğuna çok yakın: 2022 Formula 2 sezonunu ilk beşte bitirerek süperlisans alacak gibi görünen Williams genç sürücüsü Logan Sargeant.

Bu hafta sonu COTA'da Williams koltuğuna geçerek kariyerinde ilk kez bir F1 yarış hafta sonuna katılacak olan Sargeant'ın hedefi ABD'nin uzun süredir devam eden pilot kıtlığını gidermek.

Yine de Hill, kendisinin ABD'de yeterince popüler olup olmadığını sorguluyor.

1996 F1 şampiyonu, "Sargeant, şu anda yarışmakta olan IndyCar sürücüleri kadar tanınmış bir isim değil."

"Formula 1 her zaman ABD pazarına girmek istedi ve Netflix dizisi [Drive to Survive] ile bunu başardı. İnsanlar artık 'destekleyecek bir sürücü istiyoruz' demeye başlayacaklar. Bu belki Logan olur, belki başkası olur -ancak geçmişte Alex Rossi, Scott Speed ve Michael Andretti gibi isimlerin mücadele ettiğini de gördük."

"Mario [Andretti, 1978 F1 Dünya Şampiyonu] insanların ilgisini çekmeyi başardı ama kolay olmadı."

"Bence ABD'li sürücüler ilk olarak Formula 1'de neredeyse haksız bir rekabet olduğunu anlamalılar." dedi.