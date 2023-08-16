Hill: "Üç lastik hamurunun zorunlu kılınması heyecanı arttırabilir"

Yönetmelikler şu anda pilotları kuru bir yarış sırasında üç lastik hamurundan ikisini kullanmaya zorluyor, bu da gerekirse yarışları tek pit stopla tamamlayabilecekleri anlamına geliyor, ancak üç hamurunun da kullanılması kuru koşullarda ikinci bir stopu zorunlu kılıyor.

Lastik yönetimi önemli bir konu olduğundan, lastiklerin nasıl kullanıldığı pilotların hafta sonlarının nasıl sonuçlanacağı açısından kritik önem taşıyor.

Macaristan'da gerçekleştirilen bir denemede, Formula 1 sürdürülebilirlik referanslarını geliştirmenin yollarını ararken, pilotlara tahsis edilen lastiklerin her biri 13 setten 11 sete indirildi.

Takımlar 2024 yılı için lastik ısıtma battaniyelerini kullanmayı tercih etti ancak Pirelli lastikleri ısınmaları için battaniyeye ihtiyaç duymayacak şekilde geliştirdi.

F1 Nation podcast'indeki bir soru-cevap bölümünde, zorunlu bir üçüncü hamurun kullanılmasının Formula 1'deki aksiyona yardımcı olup olmayacağı soruldu.

Hill, "Bence kesinlikle heyecan ve biraz daha fazla meydan okuma arıyorsanız neden olmasın ki?"

"Bence bu iyi bir fikir. Bunu daha önce de duymuştum ama pit stop sayısını artıracaktır."

"Şu anda Max'in [Verstappen] son turda yeni bir lastik seti için gelip en hızlı turu atacak ve bir puan alacak kadar fark yaratmış olması oldukça ilginç."

"Bu, ilk başta biraz hile olduğu düşünülen bir olay ama aslında şimdi takımlar bunun gerçekten önemli olduğuna karar veriyor."

"Bu nedenle üç hamurun tamamını kullanmak zorunda kalmak başka bir zorluk yaratacaktır. Bu yüzden evet, bunun muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eş sunucu ve F1 basın konferansı sunucusu Tom Clarkson şunları ekledi: "Takımlar kendilerine reçete yazılmasından hoşlanmazlar, değil mi? Macaristan'da alternatif lastik tahsisi geldiğinde olduğu gibi."

"Macaristan'da Q1'de sert lastiği, Q2'de orta lastiği ve Q3'te yumuşak lastiği kullanmak zorundalardı ve bence gridin karmakarışık olması bir tesadüf değildi."

Damon Hill, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Çünkü iyi takımlar sert lastiği ve orta lastiği kullanmak zorunda bırakıldılar ve bu sebeple Q3'te alıştığımız mükemmellik seviyesi göremedik."

"Sonuç olarak, pole pozisyonunda farklı bir adam gördük: Lewis Hamilton. Ayrıca Q3'te iki Alfa Romeo gördük ve bu da sıralama turlarında büyük bir heyecana yol açtı. Öyleyse neden yarış için de kullanılmasın? Bunu çok isterim."

Natalie Pinkham bu fikre katılmakla birlikte, takımlar açısından küçük bir dezavantaj olabileceğini de sözlerine ekledi.

Pinkham, "Sanırım ikinizle de tamamen aynı fikirdeyim. Neden olmasın? Ama Belçika Grand Prix'sinden sonra Christian Horner ile konuşurken, takımların bir yarış hafta sonunda ne kadar zorlandıklarını ve sprint formatının her zamankinden daha fazla olduğunu fark ettim."

"Zaten karmaşık olan ve çözmeye çalıştıkları bulmacaya bir faktör daha eklerseniz, bu biraz adaletsiz olabilir." dedi.