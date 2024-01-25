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Hill: "Tüm pilotlar Alonso'ya saygı duyuyor"

Eski dünya şampiyonu ve Formula 1 analisti Damon Hill'e göre Fernando Alonso griddeki tüm rakiplerinin saygısını kazanmış durumda.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, speaks to fans from a stage

Fernando Alonso Formula 1'deki 21. sezonuna bir aydan biraz fazla bir süre sonra çıkacak.

Damon Hill, Sky Sports F1 Podcast'inde, 42 yaşındaki Alonso'nun sahip olduğu muazzam yetenek göz önüne alındığında bunca yılda sadece iki kez (2005 ve 2006'da) dünya şampiyonu olmasının şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz sezon Aston Martin ile sekiz podyum alan Alonso, güçlü bir yılı geride bırakmıştı.

Hill, Alonso ile ilgili bir röportajında şöyle dedi: "Fernando'ya karşı çokça saygı var."

"İstikrarlı bir performans sergiliyor, akıllı bir sürücü ve onu hem yarış esnasında, hem de yarış sonrasında dinlemek çok keyifli."

"Yorumları genellikle çok komik ve her zaman sizden bir adım önde olduğunu görebilirsiniz."

"Bir yarışta hem politik olabiliyor hem de taktiksel anlamda etrafında neler olup bittiğine dair inanılmaz bir altıncı hisse sahip oluyor."

Hill'e göre Alonso griddeki tüm sürücülerden büyük saygı görüyor.

"Herkes onu her zaman büyük bir rakip ve hafife alınmaması gereken biri olarak görüyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Nick Heidfeld swap helmets

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Nick Heidfeld swap helmets

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