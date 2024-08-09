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Formula 1

Hill: "Tsunoda'nın yerinde olsaydım, Aston Martin'e telefon ederdim"

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Yuki Tsunoda'nın Aston Martin'e gitmesi gerektiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez'in son zamanlarda büyük bir performans düşüşü yaşamasıyla takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Belçika Grand Prix'sinin ardından yapılan toplantıda Red Bull, beklentilerin aksine hareket ederek Perez'in yaz tatilinden sonra da koltuğunu koruyacağını teyit etti.

Ancak sezonun bitimine 10 yarış kala McLaren'ın şampiyonadaki farkı 42 puana düşürmesiyle Perez'in üstünde bir baskı olacağı kesin. 

F1 Nation podcast sunucusu Tom Clarkson, Red Bull'un Perez'i takımdan göndermeyi tercih etmesi halinde, Daniel Ricciardo'nun akla ilk gelen isim olduğunu iddia etti. Ancak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın böyle bir konumda olduğunu düşünmüyor.

Clarkson, "Damon haklı, belki de Takımlar Şampiyonası'nda liderliği kaybederlerse bu bir şeylerin değişmesi için işaret olur." 

"Daniel Ricciardo'nun Kanada'daki hafta sonundan beri daha iyiye gittiğini hissediyorum. Silverstone o kadar iyi değildi ama aslında gördüğümüz şey daha istikrarlı bir Daniel Ricciardo."

The Aston Martin pit wall team watch as Lance Stroll, Aston Martin AMR24, leaves the garage

The Aston Martin pit wall team watch as Lance Stroll, Aston Martin AMR24, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eğer Perez'i takımdan göndermeyi düşünürlerse, yerine geçmesi için akla gelecek ilk isim Daniel Ricciardo olur." 

"Bu da ayrıca yedek pilotları Liam Lawson'ın Yuki'nin yanında yer almasına olanak tanıyacaktır."

"Peki, bu şu soruyu gündeme getiriyor: Yuki Tsunoda hak ettiğini düşündüğü itibarı kazanmak için ne yapmalı?

"Bu yıl istikrarlı ve hızlı olmasına rağmen Perez'in yerine gelebilecek kişi olarak hiçbir zaman düşünülmedi."

Hill ise, Tsunoda'nın Formula 1 geleceğini güvence altına almak için Aston Martin'i araması gerektiğine inanıyor.

Hill, "Onun yerinde olsaydım, şimdi Aston Martin'e telefon ederdim."

"Çünkü o bir Japon ve 2026 itibariyle Aston Honda ile ortaklık kuracak." dedi.

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