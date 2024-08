Hill: "Tsunoda'nın yerinde olsaydım, Aston Martin'e telefon ederdim"

Sergio Perez'in son zamanlarda büyük bir performans düşüşü yaşamasıyla takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Belçika Grand Prix'sinin ardından yapılan toplantıda Red Bull, beklentilerin aksine hareket ederek Perez'in yaz tatilinden sonra da koltuğunu koruyacağını teyit etti.

Ancak sezonun bitimine 10 yarış kala McLaren'ın şampiyonadaki farkı 42 puana düşürmesiyle Perez'in üstünde bir baskı olacağı kesin.

F1 Nation podcast sunucusu Tom Clarkson, Red Bull'un Perez'i takımdan göndermeyi tercih etmesi halinde, Daniel Ricciardo'nun akla ilk gelen isim olduğunu iddia etti. Ancak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın böyle bir konumda olduğunu düşünmüyor.

Clarkson, "Damon haklı, belki de Takımlar Şampiyonası'nda liderliği kaybederlerse bu bir şeylerin değişmesi için işaret olur."

"Daniel Ricciardo'nun Kanada'daki hafta sonundan beri daha iyiye gittiğini hissediyorum. Silverstone o kadar iyi değildi ama aslında gördüğümüz şey daha istikrarlı bir Daniel Ricciardo."

