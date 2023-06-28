Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Milton Keynes takımı şu ana kadarki sekiz yarışın tamamını kazanırken, Verstappen bu zaferlerin altısını elde etti.

Hill, Mercedes'in son yarışlarda bir adım öne çıktığını düşünse de, performans farkının hâlâ çok büyük olduğuna ve takımların bu yıl bütçe sınırının altında kalarak Red Bull ile aradaki farkı kapatamayacağına inanıyor.

Daytona'daki Sandown Yarış Pisti'nde düzenlenen Halow Projesi yardım etkinliğinde, Zero sentetik yakıtla dünyada ilk kez yapılan bir karting sürüşünün ardından konuşan Hill, "Bence Mercedes ileriye yönelik bir adım attı, ancak asıl soru bu gelişimin sonunun nasıl olacağı."

"En çok merak ettiğim şey, bu yıl Red Bull dışında bir takımın yarış kazanacağını görüp göremeyeceğimiz. Red Bull üzerinde baskı oluşturacak kadar aradaki farkı kapatmak, takımların ancak 2024 gelişiminden feragat etmeleri ile gerçekleşebilir."

"Şu anda takımların kaynaklarını gelecek yılın aracına ayırmaları daha iyi olur, bu yüzden Red Bull'un sezon sonunda diğer takımlar tarafından yakalanıp yakalanamayacağını bilmiyorum."

Damon Hill, Sky TV, Naomi Schiff, Sky TV, interview Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen'in son beş yarışın üçünü kazanmasıyla Hill, Hollandalı pilotun şu anda bambaşka bir seviyede olduğuna inanıyor.

Gelecek hafta Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan Avusturya Grand Prix'sinde galibiyet elde etmesi dahilinde Verstappen, Ayrton Senna'nın 41 yarışlık galibiyet rekorunu geçecek.

Bu konu hakkında Hill, "Bu inanılmaz ve hayranlık uyandırıcı. Verstappen'in yeteneği gerçekten korkutucu." dedi.

Hill, sadece hava, su ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen tamamen sentetik yakıtla çalışan bir karting aracı kullanan ilk kişi olduğu rekor kıran bir test için Sandown'daydı.

Herhangi bir benzinli motora doğrudan doldurulabilen yakıt, eski F1 takımı teknik şefi Paddy Lowe tarafından kurulan Zero adlı yakıt şirketi tarafından üretiliyor.