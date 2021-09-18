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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

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Damon Hill, şu anda takım arkadaşı olarak gridden birini seçmesi gerekseydi Fernando Alonso’nun listesinin en tepesinde olacağını söyledi.

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

1996 dünya şampiyonu Hill, kariyeri boyunca bazı çok iyi takım arkadaşlarına sahip oldu ve günümüzde F1’de hâlâ yarışıyor olsaydı, takım arkadaşının kim olmasını isteyeceği soruldu.

Hill, Alpine pilotu Alonso ile garajı paylaşmanın zor olacağını düşünse de 2 kez dünya şampiyonuyla aynı araçta yarışmanın iyi bir meydan okuma olacağına inanıyor.

Eski F1 pilotu, “Şu anda seçeceğim takım arkadaşlar listesinde Fernando Alonso en tepede olsa gerek.”

“Elbette Macaristan Grand Prix’si ardından Esteban Ocon, Alonso’ya övüyor ve onunla çalışmanın ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu.”

“O [Alonso], daha gençken ve çok hızlıyken, muhtemelen onunla çalışmak biraz zordu ama hepimiz yaşıyoruz, öğreniyoruz ve olgunlaşıyoruz.”

“Olgun Fernando Alonso, bu listemin başında olurdu.” ifadelerini kullandı.

Fakat pilotlar, genellikle takım arkadaşlarının kendilerinden daha yavaş olmasını ister ve bu açıdan Hill, Lewis Hamilton’la aynı araçta olsaydı ona karşı ne kadar şansı olabileceğinden emin değil ancak yine de bu meydan okumadan keyif alacağını belirtti.

Hill, “Takım arkadaşlarım her zaman kariyerimi geliştirdi: Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, [David] Coulthard ve [Jacques] Villeneuve.”

“Kendinizi en iyilerle kıyaslamak istiyorsunuz, buraya gelip onları yenip yenemeyeceğinizi bilmemek istemezsiniz.”

“Michael Schumacher, hiç takım arkadaşım olmadı ama eşit olarak gördüğüm bir araçta ona karşı yarıştım ve bu yüzden, ona kıyasla nerede olduğumu biliyorum.”

“Lewis Hamilton’a karşı nerede olduğumu asla bilemeyeceğim. Açıkçası normal şartlarda beni silip süpürür diye düşünüyorum ama bunu öğrenmemiz gerek.”

“Her yarış pilotu, diğerlerine kıyasla nerede olduğunu bilmek ister ve referans noktanız en iyi pilotlar olur.” dedi.

Podium: Race winner Michael Schumacher, Benetton, second place Alain Prost, Williams, third place Damon Hill, Williams
Podium: Race winner Michael Schumacher, Benetton, second place Alain Prost, Williams, third place Damon Hill, Williams
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Fotoğraf: LAT Images

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