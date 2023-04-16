Hill: "Stroll'ün hedefi Alonso'nun kariyerini bitirmek olmalı"

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Stroll 2023 F1 sezonu için Alonso ile takım arkadaşı oldu. Alonso şu ana kadar yapılan üç yarışta da Stroll'e karşı açık bir üstünlük sağladı ve her yarışta takım arkadaşını geride bıraktı. Ayrıca Alonso art arda üç kez podyuma çıkarken Stroll henüz podyuma çıkamadı.

Stroll'ün 2023 sezonuna yönelik hazırlıkları, bileklerinden ameliyat olmasını gerektiren bir bisiklet kazası geçirmesiyle büyük bir darbe aldı. Sezon öncesi testleri kaçıran Stroll, o zamandan beri arayı kapatmaya çalışıyor.

Bahreyn'deki yarışı altıncı sırada tamamlayan Stroll, Suudi Arabistan'da teknik bir arıza nedeniyle yarıştan çekildi. Avustralya'da ise dördüncü oldu.

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, iki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso'yu yenmenin dışında hiçbir şeyin kendisini Stroll'ün gelecekte şampiyonluğa doğru bir adım atabileceğine ikna etmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Hill, "Stroll'ün hedefi Fernando Alonso'nun kariyerini bitirmek olmalı."

"Bu kulağa acımasızca geliyor ama George Russell'ın Lewis Hamilton'a karşı yapmaya çalıştığı şey de bu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nico Hulkenberg'in Kevin Magnussen ile yapmaya çalıştığı şey de bu. Kendinizi o takımın kralı, bir numarası olarak kabul ettirmelisiniz." dedi.

Stroll, Alonso'dan daha iyi olduğuna dair herhangi bir işaret göstermemiş olsa da Hill, Stroll'ün kendini kanıtlaması için gerekli koşulların oluşacağını ve bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceğinin Stroll'ün elinde olacağını söyledi.

1996 F1 Dünya Şampiyonu, "Bence benim için daha ilginç olan soru, birinin nihai potansiyelinin ne olduğudur."

"Bence Lance doğal bir yeteneğe sahip. Ama bugünkü haliyle Max Verstappen ve Lewis Hamilton gibi geleceğin Dünya Şampiyonu olabileceğini düşünmüyorum. Eğer öyle biri olsaydı Fernando Alonso'yu geride bırakırdı."

"Eğer bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsanız, yapmanız gereken şey bu. Kendi deneyimlerime dayanarak konuşacak olursam, bu durumlarda gerçekten zorlanıp performans göstermek zorunda kalana kadar, hiçbir konsepte sahip olmadığım günlerim oldu. Bu yüzden her pilotun içinde düşündüklerinden daha fazla potansiyel olduğunu biliyorum."

"Asıl soru, bu potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağınızdır; bu büyük istikrar ve fedakarlık gerektirir." dedi.