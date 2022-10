Hill, "Steiner, Schumacher'in yüksek maliyetine değmesini istiyor"

Gelecek sezon için herhangi bir sözleşmesi bulunmayan Schumacher için zaman daralıyor, nitekim gridde sadece iki boş koltuk kaldı: mevcut takımı Haas ve Williams.

Bu sezon ilk puanlarını alan Alman pilot ne yazık ki çoğunlukla kazalarla gündeme geldi. Cidde'de yaptığı sıralama kazasının ardından yarışa çıkamayan ve Monako'da da şasinin ikiye bölünmesine sebep veren bir kaza yapan Schumacher'in çok maliyetli olduğu takım tarafından da dile getirilmekte.

Schumacher'in geleceği hakkında konuşan Hill, takım patronu Gunther Steiner'in Mick'e karşı kötü düşüncelere sahip olmadığını olmadığını, ancak takımın bu yüksek maliyetlere değecek bir performans görmek istediğini söylüyor.

F1 Nation Podcast'ine konuşan Hill, "Bana kalırsa Schumacher gridde kalacak kadar iyi."

"Sorun, sezona birtakım sıkıntılarla başlamış olması, Kevin [Magnussen] ile kıyasladığımızda işler doğru yolda gitmiyor gibiydi."

"Sezonun ortalarına doğru çok güçlü performanslar ortaya koydu, ancak Suzuka antrenmanlarında şasiye zarar veren bir kaza daha yaptı. Böyle şeyler olabilir."

"Babası Michael ve [Ayrton] Senna gibi aklıma gelen pek çok pilot bu hususta affedilebilir isimlerdi, gride ilk geldiklerinde ciddi kazalar yapmışlardı. Çok hızlıydılar ve zaman zaman yoldan çıktılar ama her zaman hızlılardı."

"Sorun şu ki, eğer göz kamaştırıcı bir potansiyeliniz yoksa kaza yapmaya devam edemezsiniz. Gunther'in söylediği de bu. Kendisi Mick'in takımda kalmasına karşı değil, ancak Mick bütçe sınırı nedeniyle takıma pahalıya patlıyor."

"Haas düşük bütçeli bir takım, bu yüzden aracı her fırsatta tamir etmek zorunda kalmaları sürdürülebilir değil."

"Bir pilotun ve takımının kurması gereken denge, ne kadar hız ve ne kadar kaza istediğiniz arasındaki denge."

"Her takım hızlı birisini ister ancak [kaza yapan] birini istemez. Örneğin Gilles Villeneuve çok kaza yapardı ama kaza yapmadığı zamanlarda o kadar hızlıydı ki kendini affettirirdi." dedi.

Mechanics and marshals unload the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, from a flat bed truck after FP1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images